24.01.2023, 21:33 18446
В Казахстане расторгли 12 контрактов о недропользовании
По 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,8 млрд тенге, по 4 контрактам поданы в судебные органы иски на принудительное взыскание имеющейся задолженности
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения главы государства Министерство энергетики РК на постоянной основе проводит ревизию участков недр, удерживаемых длительное время недропользователями без выполнения взятых контрактных обязательств, сообщает пресс-служба Минэнерго.
К ранее выявленным 27 контрактам в сфере углеводородов, имевшим систематические нарушения, на сегодняшний день дополнительно включены 8 контрактов на недропользование, по которым установлены неисполнение принятых обязательств.
По состоянию на 20 января расторгнуто 12 контрактов, по 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,8 млрд тенге, по 4 контрактам поданы в судебные органы иски на принудительное взыскание имеющейся задолженности, по 10 контрактам работа продолжается в соответствии с законодательством", - сообщили в Минэнерго.
Возвращенные государству участки недр в дальнейшем выставляются на аукцион для привлечения инвестиций.
При проведении двух электронных аукционов в течение 2022 года выставлено 11 участков недр по ранее расторгнутым контрактам на недропользование.
В целом по итогам аукционов за 2022 год в бюджет страны уплачен подписной бонус порядка 26,0 млрд тенге (крайний срок уплаты подписного бонуса - 24.01.2023 года) и заявлено инвестиций в геологоразведку более чем на 50,0 млрд тенге.
новости по теме
25.01.2023, 09:01 5121
В Казахстане сформируют реестр лиц, которым необходимо сдавать декларацию об активах
Фото: Pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание совета по экономической политике с участием руководителей центральных госорганов, администрации президента, Национального банка и Генеральной прокуратуры.
Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными президентом задачами. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.
По результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Отмечается, что возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.
Премьер-министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
На заседании также обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.
Напомним, в Казахстане с 2023 года всеобщее декларирование доходов и имущества затронуло новые категории граждан. С 1 января 2023 года отчетность начали сдавать работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.
24.01.2023, 17:27 26831
Соглашение с Китаем о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов подписал президент
Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", сообщает Акорда.
Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств.
В документе предусмотрен конкретный алгоритм взаимных действий и границы районов поиска и спасания.
Все поисково-спасательные операции на территории Казахстана и Китая, а также в прилегающих районах будут осуществляться в соответствии с законодательством каждого из государств.
Также в соглашении прописана обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии и о запросе помощи с другой стороны.
Там также говорится, что стороны будут самостоятельно нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности.
24.01.2023, 17:00 27641
Президент назначил новых сенаторов РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о прекращении полномочий 13 депутатов сената и назначении новых сенаторов, сообщает Акорда.
Указом главы государства прекращены полномочия следующих сенаторов:
- Ашимбаева Маулена Сагатханулы;
- Волкова Владимира Васильевича;
- Жумагулова Бакытжана Турсыновича;
- Жусипа Нурторе Байтелесовича;
- Калтаевой Ляззат Молдабековны;
- Кожамжарова Кайрата Пернешовича;
- Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;
- Мусабаева Талгата Амангельдиевича;
- Нуржигитовой Даны Омирбаевны;
- Сафинова Канатбека Бейсенбековича;
- Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;
- Трумова Серикбая Утелгеновича;
- Шакирова Аскара Оразалиевича.
Другими указами главы государства на должность сенаторов переназначены:
- Ашимбаев Маулен Сагатханулы;
- Жусип Нурторе Байтелесович;
- Калтаева Ляззат Молдабековна;
- Шакиров Аскар Оразалиевич.
Новыми сенаторами стали:
- Асанов Жакип Кажманович;
- Больгерт Евгений Андреевич;
- Кузиев Закиржан Пирмухамедович;
- Ниязова Нурия Исмагиловна;
- Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;
- Шиповских Геннадий Геннадиевич.
Напомним, в результате прошедших 14 января выборов состав депутатов сената обновился на 80 процентов.
24.01.2023, 15:21 31226
Процесс формирования и утверждения партийных списков AMANAT прозрачен - Бейсенбаев
Фото: пресс-служба AMANAT
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Исполнительный секретарь AMANAT Елнур Бейсенбаев озвучил процесс выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов всех уровней от партии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба партии.
Партия AMANAT готова к предстоящим выборам, и буквально вчера началась работа по отбору кандидатов, отметил Елнур Бейсенбаев. Так, партия AMANAT будет выдвигать 98 кандидатов в депутаты мажилиса и 3415 кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней.
Нашим преимуществом является то, что среди 7 официально зарегистрированных партий только AMANAT располагает работающей сетью филиалов во всех районах нашей страны. Помимо 249 районных филиалов, действует порядка 4 тысяч первичных партийных организаций, которые являются опорой нашей партии", - написал он.
Первичные партийные организации AMANAT во всех регионах страны уже начали отбор делегатов на региональные партийные конференции, которые пройдут в ближайшее время. Этим делегатам предстоит решить, кто войдет в партийные списки на выборах в городские и областные маслихаты, а также тех, кого партия поддержит в качестве одномандатников.
Кроме того, Елнур Бейсенбаев сделал акцент на прозрачности процесса формирования и утверждения партийных списков и одномандатников. Также он перечислил принципы, которых придерживается партия AMANAT при отборе кандидатов.
Это представительство и открытость, справедливость, обновление. Для партии главное, чтобы кандидаты выражали и защищали интересы общества, могли аргументировано артикулировать по проблемам. Каждый кандидат, независимо от того, избирается он по партийному списку или по одномандатному округу, должен быть профессионалом своего дела и обладать авторитетом среди людей, эффективно отстаивать интересы своих избирателей. Мы уверены в своих силах и готовы к конкурентной борьбе", - подчеркнул исполнительный секретарь.
Напомним, датой выборов в мажилис парламента РК назначено 19 марта.
24.01.2023, 14:35 30716
Якутия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в области цифровых технологий
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и обсудил перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов РК с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.
Глава государства отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.
Ранее сообщалось, что Казахстан и ОАЭ намерены увеличить товарооборот до $1 млрд.
23.01.2023, 19:57 53796
В Казахстане может измениться тариф на воду
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане может измениться тариф на воду. Соответствующее предложение разрабатывается Министерством экологии.
Сегодня в республике насчитывается 3440 систем водоканалов. Вода доставляется хозяйствам через эти системы. В свое время системы водоканалов находились в коммунальной собственности, поэтому многие из них не входили в нынешний тариф на воду. То есть по нынешнему тарифу на их содержание финансирование не предусмотрено. В этой связи в этом году мы направляем свои предложения в соответствующие государственные органы. Мы думаем, что в следующем году будет утвержден справедливый тариф на воду", - цитирует МИА "Казинформ" заместителя генерального директора по эксплуатации и автоматизации РГП "Казсуашар" Ербола Салихбаева.
По его словам, содержание водохранилищ является важным вопросом. Он также поднял вопрос зарплат специалистов водной отрасли.
Работники водной отрасли - одни из самых низкооплачиваемых в стране. Поэтому, если мы не решим проблему через тарифы, другого пути нет. Мы не получаем финансирования от государства. Сегодня средняя зарплата специалистов водной отрасли не превышает 90 тысяч тенге", - отметил Салихбаев.
23.01.2023, 18:08 56746
Президент Казахстана обсудил с Тимуром Турловым вопросы развития шахмат в стране
Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова и обсудил вопросы развития шахмат в нашей стране, сообщает Акорда.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об итогах недавних международных турниров, организованных в Казахстане совместно с Международной шахматной федерацией (FIDE).
Тимур Турлов поделился планами работы федерации на предстоящий период. В частности, предстоит реализовать поставленную президентом задачу по увеличению в 2 раза количества шахматных секций с нынешних 7 до 14 тысяч, продолжить работу по популяризации шахмат, тем самым внося вклад в формирование интеллектуальной нации", - проинформировали в пресс-службе.
Также федерация намерена реализовать потенциал лидеров сборной Казахстана и вырастить новых чемпионов.
Кроме того, глава государства был проинформирован о ходе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам, который планируется провести в Астане с 7 апреля по 1 мая текущего года.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил успехи отечественных мастеров на мировой арене. По его словам, организация в нашей стране крупных соревнований с участием ведущих шахматистов планеты будет способствовать росту популярности этого спорта, в том числе среди детей и молодежи.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана поздравил участников ЧМ по шахматам.
23.01.2023, 17:32 58621
Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о признании проб на изделиях из драгоценных металлов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о взаимном признании пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что текст закона публикуется в печати.
Ранее сообщалось, что Токаев подписал ряд законов.
Читаемое
25.01.2023, 08:47В Казахстане разработают новый механизм поставок угля для граждан 25.01.2023, 08:135606Более 170 частных домов отключат от отопления в Экибастузе 25.01.2023, 09:014331В Казахстане сформируют реестр лиц, которым необходимо сдавать декларацию об активах 25.01.2023, 09:253631Генпрокуратура начала изучать архивные материалы дела Челаха 25.01.2023, 10:172946Казахстан и Россия намерены снять ограничения на поставки животноводческой продукции 18.01.2023, 14:59203251Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 19.01.2023, 12:33184876По программе "АртСпорт" в Алматы похищено 2,5 млрд тенге 18.01.2023, 10:12183596В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 19.01.2023, 09:40173356Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления 18.01.2023, 14:47171766Перенести последний звонок в школах на другой день предлагает депутат 01.01.2023, 00:40242716Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55222971Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53218446В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26209621Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59203251Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?