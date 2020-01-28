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В Казахстане разрабатывают Национальный план развития сферы информации на 2020-2023 годы

27.01.2020, 13:56 6211
Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В Казахстане разрабатывают Национальный план развития сферы информации на 2020-2023 годы, передает Kazakhstan Today.
 
Как отметил министр информации и общественного развития Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии ведомства, одной из поставленных президентом РК задач является принятие Национального плана развития сферы информации на 2020-2023 годы.
 
"В рамках документа будет проведена работа по повышению конкурентоспособности казахстанских СМИ. Многие меры находятся на стадии проработки, но их контуры, я думаю, уже сейчас можно описать. Во-первых, мы совершенствуем государственную информационную политику. Для этого будут пересмотрены механизмы государственного информационного заказа. Мы будем стремиться к качеству, а не к количеству, за счет внедрения рыночных тарифов. Государство будет субсидировать мультимедийный контент, который пользуется реальным спросом у населения, его продвижение в сети Интернет, а не просто количество опубликованного текста", - сказал Даурен Абаев.
 

Во-вторых, мы намерены оказать поддержку нашим коммерческим телеканалам и радиостанциям занять свою нишу в цифровом эфирном вещании".

 
В-третьих, "мы будем разрабатывать свою систему медиазамеров аудиторий теле-, радиоканалов и интернет-ресурсов для оценки эффективности исполнения госинформзаказа на 2021 год".
 
Он отметил, что министерство планирует наладить системный мониторинг и анализ работы каналов обратной связи с населением.
 

Планируется во всех госорганах определить подразделения по работе с населением. Они должны находиться в прямом подчинении первого руководителя", – сказал Абаев. 

 
Также планируется внедрение новых критериев оценки эффективности взаимодействия госорганов со СМИ.
 

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