В Казахстане разработали мобильное приложение для предпринимателей

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ – Новое мобильное приложение для предпринимателей "e-Salyq-Business" презентовали вчера в правительстве Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Совещание на тему "Внедрение мобильного приложения "e-Salyq-Business" прошло в правительстве под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает портал primeminister.kz.

Мобильное приложение позволит в онлайн-режиме пройти регистрацию в качестве ИП, выбрать или сменить налоговый режим, выдать чек, сформировать/отправить налоговую отчетность, уплатить налоги, получать уведомления/справки, управлять платежами, получать отдельные услуги со стороны органов государственных доходов.

Запуск "e-Salyq-Business" в пилотном режиме запланирован на июль текущего года. Ожидается, что на начальном этапе приложением воспользуются порядка 100 тыс. человек.

На совещании Алихан Смаилов отметил важность создания благоприятных условий для бизнесменов, в том числе в части выполнения налоговых обязательств и поручил усилить работу в данном направлении.

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