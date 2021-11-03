В Казахстане разработана Концепция развития системы управления водными ресурсами

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Комитет по водным ресурсам Минэкологии представил проект Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основной целью Концепции является решение проблем сохранения и рационального использования водных ресурсов страны для здоровья и благополучия граждан республики, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.
Концепция будет служить основой для улучшения практики интегрированного управления водными ресурсами и реализации государственной политики в области использования и охраны водного фонда, направленной на достижение целей, задач и подходов, определенных Национальным планом развития страны до 2025 года и Целей устойчивого развития Организации Объединенных наций", - пояснили разработчики.
Также в документе представлен анализ текущей ситуации в системе управления водными ресурсами Казахстана.
Согласно документу, сложившаяся ситуация в системе управления водными ресурсами требует кардинального совершенствования водохозяйственной политики государства за счет внедрения интегрированного подхода, при котором управление водными ресурсами является целостным на всех уровнях.
Новая водная парадигма в экономически развитых странах наряду с "управлением ресурсом" предполагает "управление спросом" на воду, а именно - использование меньшего количества воды для удовлетворения одних и тех же нужд путем водосбережения и повышения эффективности водопользования", - сказано в документе.
Практика управления спросом включает материальные стимулы водосбережения, передовые технологии, общественное обучение, что побуждает к инновациям, приводящим к повышению эффективности, водосбережению и повторному использованию воды.
Водные ресурсы рассматриваются (и управляются) в единстве с другими компонентами экосистем, поддерживая целостность всей водной экосистемы.
Экологические аспекты управления водными ресурсами реализуются в двух направлениях: предотвращении вредного воздействия вод (наводнения, затопления) и соблюдении требований природы к воде.
Основными выгодополучателями для целей и задач Концепции являются: население, окружающая среда и экономика страны.
Согласно документу, реализация Концепции должна обеспечить достижение стратегических показателей Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года на основе следующих подходов:
- развитие международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами;
- сохранение водных ресурсов как компонента окружающей среды и природного возобновляемого ресурса, необходимого для обеспечения жизнедеятельности населения и отраслей экономики;
- предотвращение чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных сооружениях, связанных с вредным воздействием вод;
- повышение эффективности водопользования в отраслях производства, в том числе в наиболее водоемкой отрасли - орошаемом земледелии;
- развитие системы мониторинга, учета и прогноза водно-ресурсного потенциала Казахстана, а также формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами;
- обновление водного законодательства с целью сохранения водно-ресурсного потенциала страны;
- кардинальное улучшению системы подготовки кадров.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА".