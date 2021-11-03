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В Казахстане разработана Концепция развития системы управления водными ресурсами

02.11.2021, 15:03 23707
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Комитет по водным ресурсам Минэкологии представил проект Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основной целью Концепции является решение проблем сохранения и рационального использования водных ресурсов страны для здоровья и благополучия граждан республики, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.
 

Концепция будет служить основой для улучшения практики интегрированного управления водными ресурсами и реализации государственной политики в области использования и охраны водного фонда, направленной на достижение целей, задач и подходов, определенных Национальным планом развития страны до 2025 года и Целей устойчивого развития Организации Объединенных наций", - пояснили разработчики.

 
Также в документе представлен анализ текущей ситуации в системе управления водными ресурсами Казахстана.
 
Согласно документу, сложившаяся ситуация в системе управления водными ресурсами требует кардинального совершенствования водохозяйственной политики государства за счет внедрения интегрированного подхода, при котором управление водными ресурсами является целостным на всех уровнях.
 

Новая водная парадигма в экономически развитых странах наряду с "управлением ресурсом" предполагает "управление спросом" на воду, а именно - использование меньшего количества воды для удовлетворения одних и тех же нужд путем водосбережения и повышения эффективности водопользования", - сказано в документе.

 
Практика управления спросом включает материальные стимулы водосбережения, передовые технологии, общественное обучение, что побуждает к инновациям, приводящим к повышению эффективности, водосбережению и повторному использованию воды.
 
Водные ресурсы рассматриваются (и управляются) в единстве с другими компонентами экосистем, поддерживая целостность всей водной экосистемы. 
 
Экологические аспекты управления водными ресурсами реализуются в двух направлениях: предотвращении вредного воздействия вод (наводнения, затопления) и соблюдении требований природы к воде.
 
Основными выгодополучателями для целей и задач Концепции являются: население, окружающая среда и экономика страны.
 
Согласно документу, реализация Концепции должна обеспечить достижение стратегических показателей Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года на основе следующих подходов:
 
  • развитие международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами;
  • сохранение водных ресурсов как компонента окружающей среды и природного возобновляемого ресурса, необходимого для обеспечения жизнедеятельности населения и отраслей экономики;
  • предотвращение чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных сооружениях, связанных с вредным воздействием вод;
  • повышение эффективности водопользования в отраслях производства, в том числе в наиболее водоемкой отрасли - орошаемом земледелии;
  • развитие системы мониторинга, учета и прогноза водно-ресурсного потенциала Казахстана, а также формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами;
  • обновление водного законодательства с целью сохранения водно-ресурсного потенциала страны;
  • кардинальное улучшению системы подготовки кадров.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА".
 

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новости по теме

Мажилис одобрил поправки по вопросам досудебного урегулировании споров

03.11.2021, 13:57 9640
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров, а также поправки в закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в заключении к законопроекту по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров, задачами поправок являются расширение сферы применения примирительных процедур, минимизация судебных расходов граждан.
 
Предполагается определение основных функций организации медиаторов и компетенции уполномоченного органа.
 
В целях расширения возможности применения медиации предлагается поправки, направленные на развитие онлайн-медиации, пишет "Казправда".
 
Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.
 
Как отмечается в заключении к проекту закона о судебной системе, предусматриваются два блока поправок, которые направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, а также повышение ответственности и независимости судей.
 
Так, законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений, направленных на усовершенствование механизмов отбора судейских кадров и оценки профессиональной деятельности судей, увеличение сроков давности привлечения к ответственности судей, а также установление новой модели финансирования судов.
 

Установление новой модели финансирования судов, а также распределение средств органами судейского самоуправления обеспечит независимость судебной системы, а также позволит в достаточной мере обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия. Конституцией республики установлено, что финансирование судов, обеспечение судей жильем производится за счет средств республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия", - говорится в заключении.

 
При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы приняты поправки по уточнению сроков вынесения на обсуждение пленарного заседания областного суда вопросов о передаче в судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства.
 
Также внесены уточняющие поправки касательно приоритета судьи, проработавшего не менее пяти лет в отдаленных и малосоставных судах, при отборе кандидатов на равнозначные должности в районных судах.
 

Министра нацэкономики раскритиковали за предложение отказаться от отчетности на бумажных носителях

03.11.2021, 13:41 13015
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подверг критике предложение Министерства национальной экономики отказаться от бумажной отчетности для бизнеса с 1 января 2023 года на из-за проблем с Интернетом в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее министр нацэкономики Асет Иргалиев представил в мажилисе законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", в котором предусматривается полный отказ от отчетности на бумажных носителях и переход на отчетность в электронной форме с использованием информационных систем.
 
В ходе обсуждения депутат Вера Ким напомнила, что не всегда субъекты предпринимательства имеют доступ к Интернету, а невыполнение отчетности, в свою очередь, влечет ответственность. 
 
Министр национальной экономики Асет Иргалиев подтвердил, что в Казахстане 768 сел имеют слабый доступ в Интернет, 1178 - вообще не имеют Интернета, при этом обеспечить их связью Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности планирует к 2025 году, в то время как, согласно новеллам, отказ от бумажной формы отчетности - с 1 января 2023 года. По словам главы МНЭ, ведомству в НПП "Атамекен" пояснили, что думали, что норма будет отлагательная.
 

А вы документ читаете, когда подписываете? Там же все написано, там дата стоит - с 1 января ввести. Что думать? Читать надо! Министерство-разработчик сделало: правая рука не знает, что делает левая. Министерство цифрового развития заявляет - 2025 год. Здесь ставят дату - 1 января 2023 года, причём предлагают тех, кто не будет вести отчётность, привлекать к ответственности. "Атамекен" это визирует, соглашается", - цитирует Нигматулина издание "Казправда".

 
Еще больше спикера возмутила аргументация в поддержку нормы уполномоченного органа - улучшить позицию в международном рейтинге.
 

Посмотрите аргументы Министерства национальной экономики! Ничего не вникли, не разобрались, готов ли у нас Интернет, а аргументы - улучшить позицию в международном рейтинге! Слушай, уже добегались с этими рейтингами! И до вас тут министр экономики озвучивал все аргументы, а в конце концов оказалось, что ничего не стоят эти международные рейтинги! Аннулировали их, отказались. У предпринимателей просто исчезает выбор, мы загоняем их", - считает Нурлан Нигматулин, отметив, что такой подход посеет хаос отчетности.

 
Он подчеркнул, что МНЭ таким образом заранее ставит предпринимателей страны в невыносимые условия.
 

Ну чем вы думаете, когда такие документы принимаете, голосуете, государственные мужи, и приносите в парламент?! У вас же получается одностороннее движение. Вы заранее ставите предпринимателей страны в такие условия, когда, не обеспечив доступность и качество Интернета, не научив работать с цифровыми документами, вы предусмотрели ответственность! Если такие требования закладываете, то вы их и для себя заложите - до 1 января 2023 года обеспечить 100%-ный охват качественным Интернетом. Тогда это будет по-партнерски. Асет Арманович, ну что за министр национальной экономики, который приносит сюда такой законопроект? Не отработанный, не знающий основные подходы. Вы вообще в отрыве от экономики тогда писали этот документ", - высказался спикер мажилиса.

 

Глава МВД рассказал, кто попадет под амнистию к 30-летию Независимости РК

03.11.2021, 12:15 16903
Глава МВД рассказал, кто попадет под амнистию к 30-летию Независимости РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили законопроект "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с законопроектом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск. 
 

Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества. В одобренном проекте закона особое внимание уделяется совершившим преступления из категории социально уязвимых слоев населения, которые подпадают под действие его норм. Таким образом, оступившимся гражданам дается возможность начать новую жизнь и интегрироваться в общество", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

 
В свою очередь министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев пояслил, что целью законопроекта является освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.
 
По его словам, амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов первой и второй групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству. Законопроект обсужден с участием общественных деятелей и научных экспертов", - уточнил глава МВД.
 
Он также рассказал, что в стране в 64 учреждениях и 16 следственных изоляторах содержатся более 34 тысяч человек. В отношении 30 тысяч осужденных вынесены судебные приговоры, 4 тыс. арестованы и находятся под следствием. Из них 93% совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, порядка 45% ранее привлекались к уголовной ответственности. Более 32 тысяч человек состоят на учете службы пробации.
 

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете службы пробации", - проинформировал Тургумбаев.

 
По его словам, на свободу выйдут порядка 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации. 
 
Кроме того, к 1294 лицам, состоящим на учете в службе пробации, будет применено сокращение неотбытого срока наказания. 
 

Будут сокращены пять тысяч уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению", - проинформировал спикер.

 
Он также отметил, что амнистия не предусмотрена для лиц, совершивших особо опасные преступления.
 

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