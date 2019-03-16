В Казахстане разработают новый проект поправок в правила аккредитации представителей СМИ с учетом предложений журналистов

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане разработают новый проект поправок в правила аккредитации представителей СМИ с учетом предложений, полученных от журналистов, заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает Kazakhstan Today.

Поправки в правила аккредитации работников прессы вызвали в профессиональной среде серьезные дебаты, напомнил министр.

Отмечу, что в сложившейся ситуации мы ни от кого не закрылись, не оградили себя стеной от журналистского цеха. Наоборот, мы находим конструктивный диалог единственно приемлемым инструментом для совершенствования предложенных поправок. Были проведены встречи с активистами, которые носили абсолютно открытый характер, были обсуждения, были споры, были предложения. Рассмотрев протоколы данных мероприятий, мы пришли к следующему: во-первых, исключить из проекта поправок пункт о письменном согласии журналиста на соблюдение внутреннего распорядка аккредитующей организации и регламента, установленного модератором, соответственно пункт о лишении журналиста аккредитации в связи с несоблюдением данных условий также исключается. Во-вторых, исключить пункт об обязанности предоставлять копию документов, подтверждающих наличие договорных отношений между журналистом и средством массовой информации", - сообщил Абаев в программе " Открытый диалог " на канале "Хабар".

Он отметил, что "было бы неправильно остановиться лишь на отмене самых непопулярных норм".

Обсуждения показали, что процедура аккредитации нуждается в серьезной актуализации. Мы получили множество предложений от представителей отрасли, прежде всего направленных на включение пунктов о правах журналистов и обязанностях аккредитующей стороны. В скором времени будет разработан новый проект поправок в правила, учитывающий все замечания. Документ будет доступен на портале открытого правительства и вынесен на обсуждение общественности", - сказал министр.

Абаев также прокомментировал внедрение всеобщего декларирования.

Министерством финансов прорабатывается вопрос по поэтапному внедрению всеобщего декларирования. Его конкретные сроки пока обсуждаются. Никто не собирается делать это в одночасье... Всеобщее декларирование - это нормальная процедура в современном мире. Бизнесу и простым гражданам бояться нечего. Другое дело, что этот шаг станет серьезным инструментом в противодействии коррупции, так как декларированием будут охвачены не только сами чиновники, но и их близкие родственники", - пояснил глава ведомства.

По его словам, всеобщее декларирование позволит более эффективно определять социально уязвимые слои населения, а значит лучше распределять адресную социальную помощь и другие виды государственной поддержки.

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