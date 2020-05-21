В Казахстане разрешили временную регистрацию автомобилей с армянскими номерами

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Правительство РК постановлением от 20 мая №306 разрешило временную регистрацию автомобилей с армянскими номерами, передает Kazakhstan Today.

Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию в соответствии с подпунктом 1,1 пункта 4 статьи 553 Налогового кодекса РК и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса РК", - говорится в документе.

Также МВД необходимо утвердить тип государственных регистрационных номерных знаков, присваиваемых при регистрации указанных транспортных средств.

Министерствам финансов и внутренних дел РК поручено принять установленные законодательством меры в отношении лиц, осуществивших ввоз в Казахстан транспортных средств из Армении после 1 февраля 2020 года с нарушением права Евразийского экономического союза и законодательства Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что после вступления в ЕАЭС Кыргызстана и Армении, в закон о дорожном движении было введено требование об обязательной регистрации транспорта , приобретенного гражданами Казахстана в указанных странах.

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