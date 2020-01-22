Отсутствие регистрации иностранных авто в базах МВД делает их легкой добычей для преступников

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - В Службе центральных коммуникаций при президенте РК состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам ввоза и использования автомобилей с армянским и кыргызским учетом в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По информации первого заместителя министра внутренних дел РК Марата Кожаева, требования по регистрации иностранного автотранспорта были всегда – любой ввезенный или эксплуатируемый в Казахстане более года иностранный автотранспорт подлежит регистрации, это одна из норм закона о дорожном движении.

После увеличения в 2014 году количества участников ЕАЭС, в закон о дорожном движении было введено требование об обязательной регистрации транспорта приобретенного гражданами Казахстана в указанных странах.

Никаких новых нормативных актов в стране сейчас не принималось и новых требований по регистрации ввезенного транспорта у полиции нет. Любому гражданину, который приобрёл транспорт в свою собственность или собирается управлять им в Казахстане на иных основаниях более одного года необходимо зарегистрировать автомобиль в спецЦОНе. Кроме того, необходимо чтобы транспорт соответствовал техническим требованиям, установленным в Казахстане и на территории ЕАЭС. Все эти требования продиктованы соображениями безопасности для водителей пассажиров и пешеходов" - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

Перечень документов, необходимых для регистрации автотранспорта: документ, удостоверяющий личность; правоустанавливающие документы на авто; подтверждение уплаты всех необходимых сборов и пошлин.

Как отмечает М. Кожаев, причин по требованию регистрации автомобилей, стоящих на иностранном учете несколько. Во-первых, это вопрос введения соответствующих учетов транспортной дисциплины и безопасности граждан, а не только владельцев иностранных автомашин. По данным пограничной службы КНБ в страну за последние три года ввезено порядка 200 тысяч автомашин из ЕАЭС. Часть автомашин проезжали Казахстан транзитом, значительное число принадлежат иностранцам, которые временно работают в Казахстане. И еще порядка 40 тысяч прошли законную регистрацию в РК.

Оставшееся количество незарегистрированных автомашин эксплуатируются гражданами Казахстана вне установленных правовых механизмов обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе контрольно-технического состояния транспортных средств.

"Из-за того, что мы не видим данные автомашины и их владельцев в своих базах они зачастую сознательно нарушают ПДД и представляют угрозу другим участникам движения. Усугубляют ситуацию то, что значительная часть этих автомобилей используются для перевозки пассажиров, подвергая опасности жизнь и здоровье ничего не подозревающих граждан", - подчеркнул Марат Кожаев.

В 2019 году нарушение ПДД иностранным транспортом, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения выросли в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом. С 27 тысяч до 93 тысяч правонарушений.

Гражданами Казахстана на иностранных автомашинах в прошлом году совершено порядка 1080 ДТП, в том числе 1400 ДТП с крупным материальным ущербом, 428 ДТП в которых 132 человека погибли и 528 получили ранения.

Вторая причина, озвученная представителем МВД РК: отсутствие регистрации иностранных авто в базах МВД делает данные автомобили лёгкой добычей для преступников, в том числе для совершения преступлений. В 2019 году зарегистрировано 400 правонарушений, по которым объектом посягательства или орудием преступления являлись транспортные средства из ближнего зарубежья. Из них более 335 угонов и краж, а также 60 фактов других преступлений, начиная с убийств, заканчивая разбоями и грабежами. Произвести поиск данных автомобилей достаточно проблематично в связи с отсутствием их в базах данных МВД. Кроме того, не всегда владелец может доказать, что транспорт принадлежал ему на законных основаниях.

В настоящее время Министерством внутренних дел РК начата работа прямой телефонной линии и организовано проведение широкомасштабной акции "Приёмная на дороге".

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова сообщила, что для свободного обращения товаров на территории ЕАЭС необходимо чтобы они имели статус товаров Союза. Такой статус приобретается в двух случаях: когда они полностью произведены на территории государств-членов либо если это иностранный товар, в отношении которого полностью уплачены импортные таможенные пошлины, то есть он провёл полную таможенную очистку. Следует отметить, что в рамках ЕАЭС применяется единый таможенный внешнеторговый режим. Соответственно если в отношении товара в одном из государств уплачена ставка таможенных пошлин, установленных единым таможенным тарифом то данный товар имеет свободное обращение.

Касательно легковых автомобилей, в частности, в армянском протоколе прописано, что они могут использоваться только гражданами Армении, постоянно проживающими в своей стране. И могут ввозиться в наше государство только на временной основе непосредственно самими владельцами, гражданами Республики Армения, в личных целях", - подчеркнула вице-министр.

Данную категорию товаров, по информации Ж. Кошуковой, возможно ввезти, а также продать в Республике Казахстан только после того, как будет уплачена разница таможенных пошлин, которую владельцы оплатили при ввозе в Армению и таможенными пошлинами, установленными в рамках ЕАЭС. Только в таком случае товары могут обращаться на территории других государств.

Опубликовано 21 января 2020 года. Как сообщил на пресс-конференции в СЦК глава ОО "Общественная дорога" Арсен Шакуов, более 2 тыс. автомобилей из Армении покинули Казахстан.

Хотелось бы обратить внимание лиц, которые приобретают автомобили в Армении, в частности, на каком принципе они основываются, когда покупают машину, которая на рынке стоит у нас порядка 50 тыс. долларов, а там они приобретают за пять тыс. долларов. Соответственно, это машина, которая была либо серьезно повреждена, либо технически не должна эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Данные машины должны быть признаны непригодными, потому что такая большая разница – это понятно, что машины с дешевой таможенной очисткой и другими моментами, они не подходят для эксплуатации гражданами", – отметил Шакуов.

Арсен Шакуов предупредил, что некоторые сомнительные общественные деятели, пользуясь тем, что людям нужно зарегистрировать ввезенные авто в РК, обещают им решить все проблемы и незаконно берут за это деньги.

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