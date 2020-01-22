Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - В Алматы провели спецоперацию по задержанию группы квартирных воров, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, на территории Алатауского района города, на пересечении проспекта Райымбека и улицы Момышулы, бойцы спецподразделения блокировали путь транспортному средству, в котором находились трое ранее судимых мужчин в возрасте 24-25 лет.

"В момент задержания в салоне авто был обнаружен металлический сейф, золотые изделия и телевизор. И, как было установлено позже, это имущество добыто преступным путем: за несколько минут до спецоперации злоумышленники обворовали частный дом, нанеся его владельцу значительный материальный ущерб. Чуть позже по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты 10 ноутбуков, а также 7 сотовых телефонов различных марок. Сами задержанные признались в том, что промышляют квартирными кражами. На их счету как минимум 20 аналогичных преступных фактов. Действовали они путем отжима решеток окон", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

По его информации, преступники чаще всего орудовали, когда хозяева спали.

Награбленное имущество они загружали в автомобиль марки БМВ-525 черного цвета с армянскими номерами и уезжали. В послужном списке любителей легкой наживы есть магазин и салон красоты", - сообщил Жанболат Зиадин.

Трое задержанных в порядке статьи 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям.

Только по Наурызбайскому району за ними числится 10 эпизодов. И это только то, что удалось установить на начальном этапе досудебного расследования по части 3 статьи 188 УК РК. Не исключено, что эта цифра к концу следствия может увеличиться. Параллельно сейчас ведется работа по установлению истинных владельцев предметов, вещей, техники, изъятых в доме подозреваемых", - уточнил начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства