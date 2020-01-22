Система Orphus

В Алматы провели спецоперацию по задержанию группы квартирных воров

21.01.2020, 17:57 5806
Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - В Алматы провели спецоперацию по задержанию группы квартирных воров, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, на территории Алатауского района города, на пересечении проспекта Райымбека и улицы Момышулы, бойцы спецподразделения блокировали путь транспортному средству, в котором находились трое ранее судимых мужчин в возрасте 24-25 лет. 
 
"В момент задержания в салоне авто был обнаружен металлический сейф, золотые изделия и телевизор. И, как было установлено позже, это имущество добыто преступным путем: за несколько минут до спецоперации злоумышленники обворовали частный дом, нанеся его владельцу значительный материальный ущерб. Чуть позже по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты 10 ноутбуков, а также 7 сотовых телефонов различных марок. Сами задержанные признались в том, что промышляют квартирными кражами. На их счету как минимум 20 аналогичных преступных фактов. Действовали они путем отжима решеток окон", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин. 
 
По его информации, преступники чаще всего орудовали, когда хозяева спали. 
 

Награбленное имущество они загружали в автомобиль марки БМВ-525 черного цвета с армянскими номерами и уезжали. В послужном списке любителей легкой наживы есть магазин и салон красоты", - сообщил Жанболат Зиадин.

 
Трое задержанных в порядке статьи 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям. 
 

Только по Наурызбайскому району за ними числится 10 эпизодов. И это только то, что удалось установить на начальном этапе досудебного расследования по части 3 статьи 188 УК РК. Не исключено, что эта цифра к концу следствия может увеличиться. Параллельно сейчас ведется работа по установлению истинных владельцев предметов, вещей, техники, изъятых в доме подозреваемых", - уточнил начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая