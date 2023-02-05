В Казахстане реализуется проект по внедрению платных трасс

В МИОР считают, что принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа

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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство информации и общественного развития РК разработало законопроект о масс-медиа и поправки, которые вносятся в некоторые законодательные акты по вопросам СМИ.





Закон регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.





Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.





Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и самодельных устройств, а также культа жестокости, насилия и порнографии запрещается", - говорится в документе.





Использование масс-медиа в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.





Основными принципами деятельности масс-медиа являются:





обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;

обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;

равенство прав физических и юридических лиц;

обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;

обеспечение объективности;

защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;

добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;

обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории Республики Казахстан в области телерадиовещания;

создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;

гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.

содействие внедрению новейших технологий в области телерадиовещания;

создание условий для развития институтов саморегулирования;

соблюдение норм профессионального и этического поведения;

обеспечение неприкосновенности частной жизни, уважение чести и достоинства гражданина;

обеспечение равного доступа к информации;

стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;

обеспечение общественной безопасности.





Согласно закону, языком распространения масс-медиа является государственный и другие языки. Государство обеспечивает право каждого на использование родного языка при получении и распространении масс-медиа в соответствии с законодательством РК о языках.





При этом предусматривается, что как минимум одна телепрограмма новостного характера в период с 16.00 до 22.00 местного времени должна выходить с сурдопереводом или переводом в виде субтитров. Это требование не распространяется на иностранные телеканалы.





Разработаны поправки в некоторые законодательные акты по вопросам масс-медиа. В частности, в Бюджетном кодексе статья "Расходы республиканского бюджета" дополнена пунктами:





субсидирование средств массовой информации, направленных на поддержку и развитие периодичных печатных изданий;





субсидирование медиа замеров в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек;





субсидирование деятельности отечественных операторов спутникового телерадиовещания в части реализации оборудования физическим лицам в порядке, предусмотренном соответствующими правилами.





Как поясняют в МИОР, в последние годы в связи массовым развитием интернета наблюдается снижение спроса на периодические печатные издания.





В закон о рекламе вносится поправка о том, что ежедневный объем социальной рекламы, размещаемой на безвозмездной основе на теле-, радиоканалах, должен составлять не менее десяти выходов в интервале времени продолжительностью 18 часов, исчисляемом с шести часов утра местного времени, с обязательными двумя выходами в интервале времени продолжительностью шесть часов, исчисляемом с 18 часов местного времени. В действующем законе размещение социальных роликов предусмотрено только на обязательных телеканалах, теперь это будет касаться всех телеканалов без исключения.





В МИОР считают, что принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в области масс-медиа.





Ознакомиться с документом можно на сайте "Открытые НПА". Для публичного обсуждения он будет доступен до 17 февраля.



