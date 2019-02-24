В Казахстане с 1 марта стартует весенний призыв на срочную воинскую службу

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Свыше 16 тысяч молодых казахстанцев подлежат призыву в армию весной 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года №840 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года", с 1 марта текущего года стартует весенний призыв граждан на срочную воинскую службу, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Весной этого года на срочную воинскую службу запланировано призвать свыше 16 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку и освобождение от призыва. С 1 марта текущего года к работе приступят призывные и медицинские комиссии по комплектованию подразделений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан молодым пополнением. При отборе и распределении призывников по воинским частям будут учитываться результаты предварительного изучения и имеющихся у них специальности, полученных до призыва. Комплектование будет осуществляться по экстерриториальному принципу.

Для разъяснения возникших в ходе призывной кампании вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования будет организована "горячая линия" по телефонам 8 (7172) 72-14-20 и 72-16-06", - сообщили в Минобороны.

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