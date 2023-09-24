В Казахстане с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га земель

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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина состоялось заседание комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель.





По данным Комитета управления земельными ресурсами МСХ (КУЗР), с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га (в 2022 году - 5,4 млн га, за истекший период 2023 года - 2,9 млн га) земель. По результатам проверок территориальные подразделения КУЗР внесли 615 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади 835,9 тысячи га. Кроме того, 183 материала по 271,5 тысячи га площадей находятся на рассмотрении судебных органов. Нарушители в 797 случаях оштрафованы на общую сумму 156,3 млн тенге, из которых уже взысканы 68%. К слову, после принятия таких мер землепользователи приступили к освоению своих сельхознаделов, а это 689 тысяч га", - сообщили в пресс-службе правительства.





Как отметил председатель КУЗР Мурат Темиржанов, в прошлом году доля добровольного возврата составляла 72,2% от общей площади. В этом году эта доля снизилась до 62%, что означает рост показателя принудительного изъятия.





Что касается законности принятых акиматами решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения, то с 2022 года по итогам проверок выявлены 515 незаконных решений на площади 526,3 тысячи гектаров, из которых отменены 135, по оставшимся 380 решениям проводится работа по их отмене", - сообщил Мурат Темиржанов.





Процесс возврата неиспользуемых земель осложняется несколькими существенными факторами. Основные - разногласия с судами по процедурам исковых требований, невозможность проведения контрольных проверок по ранее выданным предписаниям в связи с введенными в 2022 году новыми требованиями Предпринимательского кодекса, и нехватка человеческих ресурсов в региональных подразделениях КУЗРа.





В текущем году усилена ответственность землевладельцев по использованию своих участков и местных исполнительных органов по законности предоставления сельхозземель. В марте 2023 года принят Закон о внесении изменений и дополнений в КоАП в части установления ответственности должностных лиц местных исполнительных органов за нарушения земельного законодательства. С 8 октября 2023 года вступают в силу принятые 1 августа правила оказания государственной услуги в рамках инфосистемы единого государственного кадастра недвижимости. Кроме того, уже разработан проект постановления правительства, согласно которому будет увеличена численность государственных земельных инспекторов.





Земля, как и наши другие природные ресурсы, Конституцией Казахстана определены принадлежащими народу. И вопрос изъятия неиспользуемых земель заключается не только в их возврате в госсобственность, но и в дальнейшем справедливом распределении. Глава государства четко обозначил задачу: стимулировать развитие кооперации личных подсобных хозяйств по программе "Ауыл аманаты". Но если у сельчан не будет пастбищных земель, то о каком развитии может идти речь? Земли должны работать на экономику страны, а не оставаться неиспользованными из-за бюрократических препонов. Нужно разработать другие подходы и механизмы для скорейшего и справедливого решения этого вопроса. Необходимо детально проработать все вопросы и внести конкретные предложения по их решению. А акиматам - форсировать работу по наполнению Единого государственного кадастра недвижимости и запуску региональных геоинформационных систем под координацией министерств промышленности, цифрового развития, сельского хозяйства", - подчеркнул Серик Жумангарин.





Также было решено проводить заседания комиссии не один раз в квартал, а ежемесячно для усиления контроля за ходом работы.



