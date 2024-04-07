В Казахстане с начала года в госсобственность вернули более 390 тыс. га сельхозземель

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2024 года государству возвращено 391,2 тыс. га сельхозземель. Об этом - В Казахстане с начала 2024 года государству возвращено 391,2 тыс. га сельхозземель. Об этом сообщает пресс-служба правительства.





По данным председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Мурата Темиржанова, всего с 2022 года возвращено 10,4 млн га. Из них перераспределены местному населению 3,7 млн га (в общее пользование для выпаса скота - 1,72 млн га, на конкурсной основе в раздельное пользование - 1,69 млн га).





Следует отметить, что 4,4 млн га сельхозземель, или 44% от всех возвращенных с 2022 года по стране земель, ранее были в руках у 204 крупных субъектов предпринимательства", - информировал Мурат Темиржанов.





Для снижения дефицита пастбищ за акиматами закреплено 562,1 тыс. га пастбищных земель в общее пользование, для выпаса скота, 65,1 тыс. га пастбищ представлены в землепользование на конкурсной основе, зарезервировано 746,6 тыс. га. В черту населенных пунктов включены 97,3 тыс. га пастбищных земель.





Как сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, в РК пересмотрят условия конкурсов на распределение возвращенных земель. Действующие конкурсные требования будут усилены в части ответственности потенциальных владельцев к сохранению качества почв, растительного покрова, предотвращения деградации пастбищ, соблюдению севооборота и другими встречными обязательствами для повышения эффективности рационального использования земель.





Сегодня наша основная задача - не только изъятие, а эффективное использование земель и контроль за землепользователями. Надо усилить ответственность за использование и улучшение полученных земель. Условия конкурса обсудить с бизнес-сообществом, акиматами и другими заинтересованными участниками. Надо выставить встречные обязательства по сохранению почвы, растительного состава, использованию современных технологий. Для этого разработайте новые правила и принципы распределения земель", - отметил Серик Жумангарин.





В пилотном режиме в АИС ГЗК 2.0 создан кабинет землепользователя. В нем будет находиться информация о земельном участке с качественным агрохимическом описанием состояния почв (гумус, подвижные минералы) и растительного покрова. Исследования участка будут проводиться раз в 5 лет на предмет соблюдения критериев его рационального использования. Если обнаружатся ухудшения показателей, будут приниматься соответствующие меры.