В Казахстане с октября изменятся условия продажи сигарет

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Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 октября вступают в действие новые правила продажи сигарет, передает Kazakhstan Today.

С 1 октября 2020 года в рамках первого этапа внедрения цифровой маркировки вступают в действие новые условия продажи табачной продукции, согласно которым она подлежит обязательной маркировке. Любой оборот табачной продукции с указанной даты возможен только с использованием 2D-СКАНЕРА, который считывает необходимые данные и позволяет передать их операторам фискальных данных. При этом если предприниматель уже использует в работе 2D-СКАНЕР, то приобретать новый не нужно", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина.

Маркировка - это специальная зашифрованная метка на товаре, которая содержит подробную информацию о производителе, серийный номер и код защиты от взлома. Она основывается на использовании кода DataMatrix. Он уникален, неповторим и его невозможно похитить. Это обеспечивает гарантию качества от производителя товара и защиту от подделки. DataMatrix наносится на каждую пачку сигарет и обладает особой "живучестью", то есть при повреждении до 30% процентов нанесенного изображения, код остается доступным для считывания 2D-СКАНЕРОМ.

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