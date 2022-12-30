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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с января начнет работу Конституционный суд, сообщил в ходе заседания сената президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, - В Казахстане с января начнет работу Конституционный суд, сообщил в ходе заседания сената президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, информирует пресс-служба Акорды.





Важным шагом стало создание Конституционного суда. Этот орган начнет свою работу с нового 2023 года и будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Уверен, что деятельность Конституционного суда внесет огромный вклад в защиту прав и свобод граждан", - подчеркнул глава государства.





По словам президента, данный шаг предоставляет нашим гражданам новую возможность защитить свои права и свободы. Такая модель Конституционного суда существует в большинстве развитых стран мира и позволяет установить верховенство Конституции.





Важно также, что обращаться в Конституционный суд смогут генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека, которые часто имеют дело с обращениями граждан о нарушениях конституционных прав. В ноябре парламент принял конституционный закон "О Конституционном суде", который регламентирует порядок его деятельности и определяет принципы конституционного производства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент подчеркнул, что при формировании кадрового состава суда должна соблюдаться преемственность, а на председателя Конституционного суда возлагается особая обязанность. В этой связи он предложил на эту ответственную должность кандидатуру Эльвиры Азимовой.





Позже президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эльвирой Азимовой, которая вступает в должность председателя Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.





Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан.





Новый орган, помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного Совета, будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.



