В Казахстане снижены тарифы на ряд услуг ЖКХ

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 апреля снижены тарифы на ряд коммунальных услуг, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением главы государства от 23 марта, данным на совещании по ситуации с коронавирусом и антикризисных мерах, Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК поручено разработать комплекс мероприятий по адекватному снижению размера оплаты населением коммунальных услуг на период действия карантина и чрезвычайного положения.

По информации Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, с 1 апреля 2020 года для населения снижены тарифы субъектов естественных монополий на период действия карантина и чрезвычайного положения, что составит в среднем по сферам 7%, в том числе по услугам:

- водоснабжения - снижение на 7,6%;

- водоотведения - снижение на 8,2%;

- теплоснабжения - снижение на 6,8%;

- электроснабжения - снижение на 4%.

Список услуг и регионов, где произошло снижение комуслуг.

Водоснабжение

- Акмолинская область: ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" до 9,99%;

- Актюбинская область: АО "Акбулак" - до 19,99%;

-Алматинская область: ГГКП "Жетысу водоканал" - до 8,01%;

- Атырауская область: КГП "Атырау Облысы Су Арнасы" - до 10,0%;

- Восточно-Казахстанская область: Семей ГКП "Семей Водоканал" - до 11,2%; Усть-Каменогорск КГП на ПХВ "Новая Согра" - до 10,0%; Риддер КГП на ПХВ "Водоканал" - до 3,0%; Алтай КГП "Тепловодоцентраль" - до 2,0%; ГКП "Оскемен Водоканал" - до 2,0%;

- Жамбылская область: до 4,96%;

- Западно-Казахстанская область: ТОО "Батыс су арнасы" - до 3,0%;

- Карагандинская область: до 6,05%;

- Костанайская область: ГКП "Костанай Су" - до 9,99%;

- Кызылординская область: ГКП "Кызылорда су жуйеси" - до 10,54%;

- Мангистауская область: ТОО "МАЭК-Казатомпром" - до 5,85%;

- Павлодарская область: ГКП "Аксу су Арнасы" - до 3,38%;

- Северо-Казахстанская область: ТОО "Кызылжар су" - до 10,0%;

- Туркестанская область: ГКП "Туркестан су" - до 5,68%;

- Алматы: ГКП "Алматы Су" - до 10,00%;

- Шымкент: ТОО "Водные ресурсы Маркетинг" - до 5,01%.

Водоотведение

- Акмолинская область: ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" - до 10,01%;

- Актюбинская область: АО "Акбулак" - до 20,00%;

- Алматинская область: ГГКП "Жетысу водоканал" - до 7,99%;

- Атырауская область: КГП "Атырау Облысы Су Арнасы" - до 10,0%;

- Восточно-Казахстанская область: Семей ГКП "Семей Водоканал" - до 13,4%, Усть-Каменогорск КГП на ПХВ "Новая Согра" - до 10,0%; Риддер КГП на ПХВ "Водоканал" - до 3,0%; Алтай КГП "Тепловодоцентраль" - до 2,0%; ГКП "Оскемен Водоканал" - до 2,0%;

- Жамбылская область: до 4,86%;

- Западно-Казахстанская область: ГКП "Аксайжылукуат" - до 6,98%;

- Карагандинская область: ТОО "Караганда Су" - до 5,00%;

- Костанайская область: ГКП "Костанай Су" - до 10,0%;

- Кызылординская область: ГКП "Кызылорда су жуйеси" - до 11,93%;

- Мангистауская область: ГКП "Каспий жылу, су арнасы" - до 10,01%;

- Павлодарская область: ГКП "Аксу су Арнасы" - до 7,37%;

- Северо-Казахстанская область: ТОО "Кызылжар су" - до 10,0%;

- Алматы: ГКП "Алматы Су" - до 10,00%;

- Шымкент: ТОО "Водные ресурсы Маркетинг" - до 5,00%.

Теплоснабжение

- Акмолинская область: ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" - до 10,00%;

- Актюбинская область: АО "Трансэнерго" - до 20,00%;

- Алматинская область: ГКП "Талдыкоргантеплосервис" - до 10,00%;

- Атырауская область: АО "Атырауская ТЭЦ" - до 8,00%;

- Восточно-Казахстанская область: КГП "Тепловодоцентраль" - до 0,8%;

- Жамбылская область: - до 5,91%;

- Западно-Казахстанская область: АО "Жайыктеплоэнерго" - до 5,00%;

- Карагандинская область: ТОО "КарагандыЖылуСбыт" - до 5,0%;

- Костанайская область: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" - до 2,04%;

- Кызылординская область: ГКП "Кызылордаэлектроцентр" - до 10,0%;

- Мангистауская область: ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром" - до 6,28%;

- Павлодарская область: ТОО "Павлодарэнергосбыт" - до 4,76%.

Электроснабжение

- Акмолинская область: ТОО "Кокшетау Энерго Центр" - до 10,00%;

- Актюбинская область: ТОО "Актобеэнергоснаб" - до 9,14%;

- Алматинская область: ТОО "ЖетысуЭнерготрейд" - до 3,00%;

- Атырауская область: ТОО "Атырау Энергосату" - до 2,0%;

- Восточно-Казахстанская область: ТОО "ШЭТ" - до 2,00%;

- Западно-Казахстанская область: ТОО "Батыс Энергоресурсы" - до 3,0%;

- Карагандинская область: ТОО "КарагандыЖылуСбыт" - до 5,09%;

- Кызылординская область: ТОО "Энергосервис" - до 9,08%;

- Павлодарская область: ТОО "Павлодарэнергосбыт" - до 4,97%;

-Северо-Казахстанская область: ТОО "Солтустик Энерго Орталыгы" - до 10,00%;

-Туркестанская область и Шымкент: ТОО "Энергопоток" - до 3,03%.

Общая экономия средств населения при оплате коммунальных услуг по стране за один месяц составит порядка 950 млн тенге, в том числе по услугам:

- водоснабжения на 145,5 млн тенге;

- водоотведения на 82,4 млн тенге;

- теплоснабжения на 328,7 млн тенге;

- электроснабжения на 398,5 млн тенге.

При этом в ряде регионов работа с субъектами по снижению тарифов все еще продолжается.

Также отмечается, что в период чрезвычайного положения уполномоченным органом предприняты меры по недопущению отключения потребителей от предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности перед поставщиками услуг.

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