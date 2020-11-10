В Казахстане снизили цены на медицинские маски и ПЦР-тесты

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Цены на лабораторные услуги и средства индивидуальной защиты снижены, передает Kazakhstan Today.

В целях готовности ко второй волне коронавируса Агентству по защите и развитию конкуренции было поручено провести анализ адекватности цен и обеспечить мониторинг ценовой политики лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты. В результате цены на ПЦР-тест снижены с 18 000 до 9000 путем заключения с 36 субъектами рынка антимонопольного комплаенса, предусматривающего прозрачную торгово-сбытовою политику (ТОО "КДЛ "Олимп" и ТОО "Инвиво" установил цены не более 9 тысяч тенге, отдельные лаборатории ТОО "Сункар" и ТОО "Айгерим" снизили цены до 6000 и 7000 тенге, соответственно)", - сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.

Кроме того, цены на медицинские маски снижены производителями в среднем до 21 тенге за штуку, наценки дистрибьюторов и розничных сетей снижены с 20 до 3 тенге за штуку, в среднем с 60 до 26 тенге за штуку путем разработки антимонопольного комплаенса с производителями, дистрибьюторами и розничными сетями.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства