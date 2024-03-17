В Казахстане создадут информационную систему промышленности

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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании коллегии Министерства промышленности РК вице-министр Жаннат Дубирова рассказала о внедрении проектного подхода и определении портфелей проектов по каждой отрасли, а также о планах министерства на 2024 год, сообщает пресс-служба ведомства.





Мы начали создание национальной информационной системы промышленности, которая должна охватить все отрасли промышленности и стать площадкой взаимодействия с предприятиями, а также формирования аналитики данных, интеграции с информационными системами государственных органов по приему-передаче информации и генерирования новых данных для принятия решений по развитию промышленности", - сказала вице-министр.





Внедрение системы планируется в два этапа, в 2024 году в рамках первого этапа планируется провести основные работы по разработке и пилоту, а в 2025 году будет полностью завершена оцифровка и система будет введена в эксплуатацию.





По поводу блока строительства вице-министр выделила необходимость создание цифровой экосистемы строительной отрасли, а также рассказала о планах по разработке информсистемы для обеспечения централизованности и системности сбора данных ЖКХ.