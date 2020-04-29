В Казахстане создается национальная товаропроводящая система

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан переходит к новому этапу обеспечения продовольственной безопасности и контроля цен путем создания национальной товаропроводящей сети - комплекса оптово-распределительных центров (ОРЦ). Об этом было сказано на заседании правительства РК по рассмотрению вопросов обеспечения продовольственной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Проект по созданию национальной товаропроводящей системы реализуют в три этапа до 2022 года, будет построено свыше 24 ОРЦ. Это даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 4,8 млн тонн агропродукции.

Создаваемая инфраструктура позволит обеспечить полную сохранность собранного урожая и минимизировать потери, тем самым повысив заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в наращивании производства. На сегодня дефицит овощехранилищ составляет 70%", - отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

В текущем году в Павлодарской, Алматинской и Туркестанской областях будет введено 5 ОРЦ, что позволит обеспечить хранение дополнительно 600 тыс. тонн сельхозпродукции.

Премьер-министра РК Аскар Мамин подчеркнул, что наличие во всех регионах развитой сети ОРЦ решит вопрос дефицита продовольствия в период межсезонья, когда достаточное наличие продукции на рынке исключит возможность роста цен на нее. При этом четко выстроенная товаропроводящая сеть позволит контролировать наценку на каждом звене с внедрением цифровых технологий, исключив ненужных посредников.

Уже на первом этапе с вводом ОРЦ мы ожидаем эффект по снижению цен на аграрную продукцию до 25% за счет прозрачного ценообразования и новых эффективных механизмов торговли", - сказал глава правительства.

Акиматам регионов поручено обеспечить выделение земельных участков и подведение необходимой инфраструктуры к оптово-распределительным центрам, предусмотреть возможность для расширения и привлечения частного сектора в создании новых производств.

Отмечается, что аналогичные системы успешно функционируют в развитых странах, был детально изучен опыт Франции, Испании и других государств.

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