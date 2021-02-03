В Казахстане создан управляющий комитет по антикоррупционным проектам

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Агентство по противодействию коррупции сообщило о создании управляющего комитета по антикоррупционным проектам, передает Kazakhstan Today.

За комитетом закреплена координация деятельности всех проектов Агентства и укрепление результативного взаимодействия с заинтересованными госорганами и общественностью.

Подобная практика ранее в госорганах не применялась. Такой подход позволит вывести на новый качественный уровень реализацию проектных задач и мероприятий, направленных на достижение ключевых показателей и целей противодействия коррупции и продвижение идеологии добропорядочности в обществе. В спектр антикоррупционных проектов Агентства входят такие инициативы, как "Adaldyq alany", "Adal kоmek", "Ашык бюджет", "Адал фарм", "Sanaly urpaq", "Адал жол", "Сапалы жол", "Protecting Business and Investments" и "Цифровая антикоррупционная служба", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителем комитета назначена Жанар Тайжанова. Она с 2017 года возглавляла Центр развития проектного менеджмента Академии государственного управления при президенте РК.

При комитете будет также действовать экспертный совет из числа активных представителей общественности и высококвалифицированных отраслевых специалистов и экспертов. Их участие форсирует актуализацию существенных проблем, сопряженных с коррупцией, в ряде сфер и отраслей, на которые и будет обращено точечное внимание проектов.

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