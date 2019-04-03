В Казахстане создают Комитет по контролю качественной безопасности товаров и услуг

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане на базе комитетов охраны общественного здоровья и фармации создают Комитет по контролю качественной безопасности товаров и услуг. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

По словам Биртанова, текущее законодательство предусматривает контроль только за оказанием медицинских услуг. В частности, косметологические процедуры должны проводиться с участием медицинских работников и проведением медицинских манипуляций, но при этом различные салоны красоты, парикмахерские выпадают из списка контроля.

Первое, что мы сейчас делаем, - это создание объединенного комитета по контролю качественной безопасности товаров и услуг, которое сейчас находится на постановлении правительства. Это очень большой шаг вперед", - заявил министр.

Как пишет primeminister.kz , объединенный Комитет будет создан на базе комитетов охраны общественного здоровья и фармации. Контролю будут подлежать различные бытовые и косметологические услуги. При этом, как подчеркнул министр здравоохранения, это никак не будет влиять на развитие бизнеса.

"Я уверяю, что мы будем двигаться в соответствии с бизнесом и Национальной палатой предпринимателей. Нашей задачей не является ограничение бизнеса, создание каких-то препон или коррупционных норм, наоборот, мы должны совместно построить открытую систему. В первую очередь мы планируем пересмотреть все национальные стандарты к оказанию услуг. Стандарты оказания услуг, а также технический регламент к стандартам товаров не только к пищевым, но и бытовым, парфюмерным, игрушкам и так далее, чтобы все соответствовало международным стандартам", - пояснил Биртанов.

Вместе с тем будет усилена лабораторная база. Необходимо обеспечить международную сертификацию всех лабораторий с целью соответствия надлежащего качества товаров и услуг.

Кроме того, особое внимание будет уделено прозрачности и доступности информации.

"Мы хотим перейти на цифровую систему уведомительного характера, чтобы рынок сам решал, кто соответствует стандартам, а кто -нет. К сожалению, зачастую, вследствие отсутствия прозрачности население не знает, какие нарушения существуют в том или ином предприятии или продукте. Мы в последние годы активизировали работу в этом направлении. Наши территориальные комитеты в случае обнаружения нарушений, публикуют информацию. Прозрачность - это основа всего", - заключил глава Минздрава.

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