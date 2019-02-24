Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане создаются штабы по организации пожарно-профилактической работы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в правительстве прошло заседание Межведомственной госкомиссии по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе. Члены комиссии рассмотрели меры дальнейшего обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе страны, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

В рамках исполнения поручения премьер-министра, данного на заседании правительства РК 5 февраля, подразделениями Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК на республиканском и региональном уровнях начата работа по созданию штабов по организации пожарно-профилактической работы", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что до конца отопительного периода продолжится выполнение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в жилом секторе. Кроме того, предусмотрена реализация дополнительных мер по расширению количества граждан, владеющих знаниями в области пожарной безопасности в быту, а также усилению качества проводимой разъяснительной работы.

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