Астана. 3 января. Kazakhstan Today - В Казахстане стартовала приписка к призывным участкам, передает Kazakhstan Today.





Приписка организуется и проводится в целях принятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и уровня физической подготовленности", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.





В ведомстве отметили, что приписаться к призывным участкам должны граждане РК мужского пола, которым в год приписки исполняется 17 лет.





В настоящее время по решению местных исполнительных органов образованы медицинские комиссии, которые будут проводить медицинское освидетельствование граждан. Управления (отделы) по делам обороны в процессе приписки к призывному участку выявляют призывников, нуждающихся в лечении (медицинском наблюдении) и прикрепляют их к лечебно-профилактическим организациям, годных по состоянию здоровья - для обучения в специализированных организациях Министерства обороны, желающих поступить в военные учебные заведения.





Кроме того, по информации пресс-службы, с гражданами, впервые вставшими на воинский учет, в местных органах военного управления проводится агитационно-пропагандистская работа по поступлению в военные учебные заведения Министерства обороны и о перспективах воинской службы по контракту.





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