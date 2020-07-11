В Казахстане судисполнители будут взыскивать алименты в первоочередном порядке

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане судебные исполнители будут взыскивать алименты в первоочередном порядке, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, передает Kazakhstan Today.

27 июня президентом Республики Казахстан подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства".

Основной акцент в законе ставится на защиту и обеспечение своевременности реализации прав граждан путем улучшения качества исполнительного производства, в частности по социально значимым категориям дел.

Принятыми поправками закрепляется приоритетность исполнения частными судебными исполнителями исполнительных документов о взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, пособий, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.

Если раньше бывали случаи, когда некоторые частные судебные исполнители затягивали сроки принятия мер принудительного исполнения, считая их менее привлекательными, то теперь непринятие в течение одного месяца принудительного исполнения по таким производствам может привести к лишению лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, предписанию госинспектора труда о выплате зарплаты придается статус исполнительного документа.

Эта мера позволяет гражданам чьи права нарушены работодателем быстро решать вопросы взыскания заработной платы, экономя время на суды и судебные расходы.

Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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