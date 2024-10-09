В Казахстане свыше 50 млрд тенге выделено в 2024 году на приобретение противопожарной техники для лесохозяйств

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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 52 млрд тенге выделено в 2024 на приобретение противопожарной техники для лесных хозяйств, - В Казахстане 52 млрд тенге выделено в 2024 на приобретение противопожарной техники для лесных хозяйств, сообщает пресс-служба правительства страны.





Если в прошлом году на приобретение техники и оборудования из республиканского и местных бюджетов было выделено 15,9 млрд тенге, приобретено 526 единиц противопожарной и патрульной техники. То в текущем году впервые за всю историю лесного хозяйства страны выделено 52 млрд тенге на приобретение 1384 единиц противопожарной техники и 921 единицы прицепного и навесного оборудования, в том числе за счет лизинга - 40 млрд тенге. Данные меры позволят довести оснащенность лесоохранных учреждений в наиболее подверженных пожарам регионах страны до 100%", - проинформировал в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.





Кроме того, системами раннего обнаружения лесных пожаров охвачено 900 тысяч га государственного лесного фонда. В результате удалось значительно сократить площади лесных пожаров. В следующем году аналогичная система будет внедрена в резервате "Семей орманы" на сумму 3,1 млрд тенге. 12 учреждений министерства и акиматов будут оснащены ею за счет лизингового финансирования в размере 24 млрд тенге.





Также сообщается, что работы по воспроизводству лесов за последние четыре года были осуществлены на площади 651 тысячи га, в том числе на осушенном дне Аральского моря на площади 413 тысяч га. В рамках работ по озеленению населенных пунктов за последние четыре года высажено порядка 12 млн саженцев.





В ходе заседания премьер-министр Олжас Бектенов отметил , что до конца 2027 года необходимо посадить и вырастить свыше 1 млрд сеянцев. В этой связи поручено улучшать методы проведения посадочных мероприятий, с применением комплексного научного подхода. Обозначена также важность эффективного планирования подготовительных работ.





Кроме того, было уделено внимание вопросу приживаемости посаженных деревьев. Премьер-министр подчеркнул, что нужно пресекать и наказывать за факты предоставления акиматами недостоверной информации о количестве сеянцев.





В частности, Министерству экологии совместно с акиматами и заинтересованными госорганами поручено до 1 декабря 2024 года выработать план по обеспечению посадочными материалами на следующие годы. Подчеркивается, что для повышения уровня приживаемости сеянцев Министерству экологии следует выработать порядок соблюдения агротехники по выращиванию посадочного материала и обеспечению контроля качества лесопосадочных работ.





Также Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль и координацию в работе по увеличению лесного фонда.





Для недопущения распространения болезней и вредителей обозначена важность проведения санитарных работ на поврежденных участках - это горельники и "больной" лес. На сегодня заготавливается только 1% древесины от общей поврежденной площади. Вместе с тем отмечается, что в стране имеется высокая сырьевая база для переработки такого материала.





Премьер-министр поручил активизировать работу по привлечению потенциальных инвесторов в сферу лесной промышленности. Министерствам экологии и по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов было поручено продолжить финансирование закупа необходимого оборудования и техники для лесных учреждений, особенно с привлечением внебюджетных средств. Также отмечается, что следует вести постоянный мониторинг за лесными массивами, в том числе космомониторинг.





Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались , что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.



