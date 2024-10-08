В Казахстане свыше 900 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году

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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения о вспышке новой опасной инфекции - вируса Марбурга, заявила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова, - Министерство здравоохранения Казахстана усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения о вспышке новой опасной инфекции - вируса Марбурга, заявила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова, сообщает Минздрав.





Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров", - отметила Бейсенова.





Марбургская вирусная болезнь - редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.





Природные очаги лихорадки Марбург - страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР (Южно-Африканская Республика), Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.





Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.





Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав Казахстана рекомендует при посещении эндемичных стран, соблюдать следующие профилактические меры:





1) избегать контактов с инфицированными;





2) остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;





3) не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;





4) не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей - бессимптомных носителей вируса.





5) при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.





6) соблюдать правила личной гигиены.





Специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение.





Марбург - это опасный вирус, относящийся к филовирусам. Естественными носителями являются летучие собаки, они же - ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека.





Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.





Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка, боль в горле, сыпь, боль в животе, кровь из носа и глаз.