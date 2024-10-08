07.10.2024, 12:15 46586

В Казахстане свыше 900 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году

Минобороны разработало соответствующий проект постановления
В Казахстане свыше 900 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году
Фото: кадр из видое МО
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана подготовило проект постановления правительства РК "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту постановления правительства, призыву на воинскую службу в 2025 году подлежат 915 офицеров запаса. Призванные на воинскую службу граждане в течение 24 месяцев будут служить на должностях офицерского состава в Вооруженных силах, Пограничной службе КНБ, Национальной гвардии МВД и Министерстве по чрезвычайным ситуациям", - проинформировали в министерстве.


Подчеркивается, что призыв осуществляется в целях накопления военно-обученного резерва и комплектования вакантных должностей офицерского состава.

С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

Ранее в Минобороны прокомментировали петицию об отмене срочной службы в Казахстане.
 
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Теги:РКПризывСлужбаофицеры

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07.10.2024, 09:25 71991

Казахстан усилит контроль на границе в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке вируса Марбурга

Казахстан усилит контроль на границе в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке вируса Марбурга
Фото: Depositphotos
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения о вспышке новой опасной инфекции - вируса Марбурга, заявила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова, сообщает Минздрав.

Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров", - отметила Бейсенова.


Марбургская вирусная болезнь - редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.

Природные очаги лихорадки Марбург - страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР (Южно-Африканская Республика), Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.

Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.

Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав Казахстана рекомендует при посещении эндемичных стран, соблюдать следующие профилактические меры:

1) избегать контактов с инфицированными;

2) остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;

3) не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;

4) не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей - бессимптомных носителей вируса.

5) при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.

6) соблюдать правила личной гигиены.

Специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение.

Марбург - это опасный вирус, относящийся к филовирусам. Естественными носителями являются летучие собаки, они же - ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека.

Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.

Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка, боль в горле, сыпь, боль в животе, кровь из носа и глаз.
 
07.10.2024, 09:10 81966

Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел РК

Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел РК
Фото: gov.kz
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Распоряжением главы государства Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.


Бауржан Аленов c 2022 года занимал должность начальника департамента полиции Алматинской области.
 
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Теги:НазначениеМВДРаспоряжение
07.10.2024, 08:25 85371

Референдум по АЭС: участковые комиссии за рубежом завершили работу

Явка за рубежом составила 81,06%
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Все участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%", - говорится в сообщении.


Напомним, 6 октября в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. Предварительная явка составила 63,87%. На площадке Службы центральных коммуникаций озвучили результаты exit poll.

 
 
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Теги:МИДАЭСреферендум
07.10.2024, 08:02 87366

Референдум по АЭС: озвучены результаты exit poll

Большинство проголосовали за строительство АЭС
Референдум по АЭС: озвучены результаты exit poll
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 октября в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. Предварительная явка составила 63,87%. На площадке Службы центральных коммуникаций озвучили результаты exit poll.

По результатам exit-poll, проведенного Институтом комплексных социальных исследований - Астана (ОФ ИКСИ "СОЦИС-А"), 69,8% избирателей от числа опрошенных проголосовали за строительство АЭС в Казахстане и 30,2% избирателей не согласны.

Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований - Астана" по заказу АО "Агентство "Хабар" 6 октября 2024 года, в день проведения республиканского референдума, провел предварительный подсчет результатов волеизъявления граждан по методике exit-poll на выходе из участков для голосования.

По словам аналитика частного фонда Алибека Тажибаева, с помощью методики непрерывного потока было охвачено 283 519 проголосовавших граждан на 189 участках Республики Казахстан. Задавался вопрос о том, как они ответили на поставленный в рамках референдума вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"

Результаты exit-poll следующие: заявили о том, что проголосовали "за" строительство АЭС 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что выразили свое несогласие 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3%. Социологическая погрешность данных составляет ± 1,5%", - сказал Алибек Тажибаев.


Институт Евразийской интеграции провел исследование по заказу Zakon.kz. Опрос охватил 250 участков, из них 159 - в городах, 91 - в селах. Было опрошено 30 546 человек. Погрешность результатов исследования не превышает 1%. Всего организовано 6 замеров.

По данным exit-poll 71,8% проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане, против - 28,2%.

По данным exit-poll от Института общественной политики партии Amanat за строительство АЭС проголосовали 72,3% граждан, против - 27,7%.

В опросе приняли участие 44 160 человек.

Опрос на выходе с участков проводили профессиональные интервьюеры, обученные по методике exit-poll. Было привлечено 600 интервьюеров и супервайзеров. Опросом было охвачено 300 участков для голосования.

По данным МИД РК, все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%.
 
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Теги:АЭСреферендумрезультаты
06.10.2024, 20:55 111641

Предварительная явка казахстанцев на референдум составила 63,87%

В референдуме приняли участие 7 820 918 казахстанцев
Предварительная явка казахстанцев на референдум составила 63,87%
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным, явка граждан на референдум по вопросу строительства АЭС по состоянию на 20.00 составила 63,87%, сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

ЦИК РК
Явка казахстанцев на референдум по регионам:

по области Абай - 69,57%;

по Акмолинской области - 71,63%;

по Актюбинской области - 75,11%;

по Алматинской области - 68,71%;

по Атырауской области - 63,28%;

по Западно-Казахстанской области - 67,03%;

по Жамбылской области - 61,28%;

по области Жетiсу - 68,01%;

по Карагандинской области - 72,12%;

по Костанайской области - 73,45%;

по Кызылординской области - 82,48%;

по Мангистауской области - 54,03%;

по Павлодарской области - 65,09%;

по Северо-Казахстанской области - 66,31%;

по Туркестанской области - 75,31%;

по области Ұлытау - 70,69%;

по Восточно-Казахстанской области - 73,79%;

по Астане- 50,81%;

по Алматы - 25,39%;

по Шымкенту - 72,57%.

В референдуме приняли участие 7 820 918 казахстанцев из 12 244 683 граждан, включенных в списки.

На всех участках референдума в РК голосование завершилось. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Время подсчета не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета голосов. Предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник, 7 октября.
 
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Теги:итогиреферендумЯвка
06.10.2024, 20:07 114261

В Казахстане завершилось голосование на референдуме

Участки для голосования работали с 7.00 до 20.00
В Казахстане завершилось голосование на референдуме
Фото: Depositphotos
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Избирательные участки для голосования на референдуме по вопросу строительства атомной электростанции завершили работу в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Участки для голосования закрылись в 20.00 по времени Астаны.

Согласно данным, представленным избирательными комиссиями по состоянию на 18.00, бюллетени получили 61,56% от общего количества граждан, включенных в списки.

Ранее вице-министр иностранных дел Роман Василенко сообщил, что, по состоянию на 19.00 за рубежом завершило работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана. Явка составила 59,79%. Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США.
 
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Теги:референдумАЭСголосование
06.10.2024, 18:14 121871

Референдум по АЭС: явка избирателей на 18.00 составила 61,56%   Дополнено

Референдум по АЭС: явка избирателей на 18.00 составила 61,56%
предварительныеАстана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.00, бюллетени получили 61,56% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.

В том числе в разрезе регионов:

  • по области Абай - 64,24%;
  • по Акмолинской области - 68,98%;
  • по Актюбинской области - 72,31%;
  • по Алматинской области - 67,77%;
  • по Атырауской области - 60,80%;
  • по Западно-Казахстанской области - 64,41%;
  • по Жамбылской области - 57,76%;
  • по области Жетiсу - 64,24%;
  • по Карагандинской области - 69,48%;
  • по Костанайской области - 70,99%;
  • по Кызылординской области - 79,87%;
  • по Мангистауской области - 51,38%;
  • по Павлодарской области - 62,51%;
  • по Северо-Казахстанской области - 63,72%;
  • по Туркестанский области - 74,23%;
  • по области Ұлытау - 67,77%;
  • по Восточно-Казахстанской области - 72,58%;
  • по Астане - 49,35%;
  • по Алматы - 22,91%;
  • по Шымкенту - 68,89%.

Фото: ЦИК

Дополнено 06.10.2024, 19.27

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в ходе брифинга Центральной комиссии референдума озвучил предварительные данные по голосованию на участках за рубежом.

По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня за рубежом завершило работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана. Явка составила 59,79%. Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США. Последним откроется через час участок в Сан-Франциско", - сообщил он.


Напомним, сегодня в Казахстане проходит референдум по строительству АЭС.
 
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Теги:ЯвкареферендумДанные
06.10.2024, 16:09 101966

Более 57% избирателей проголосовали на референдуме по АЭС по состоянию на 16.00

В 16.00 по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве
Более 57% избирателей проголосовали на референдуме по АЭС по состоянию на 16.00
Фото: ЦИК РК
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16.00 6 октября 2024 года бюллетени получили 57,68 % от общего количества граждан, включенных в списки, сообщили в ЦИК РК.

В том числе:

1. по области Абай - 58,12 %;

2. по Акмолинской области - 63,50 %;

3. по Актюбинской области - 68,41 %;

4. по Алматинской области - 64,09 %;

5. по Атырауской области - 56,61 %;

6. по Западно-Казахстанской области - 60,82 %;

7. по Жамбылской области - 53,58 %;

8. по области Жетiсу - 58,86 %;

9. по Карагандинской области - 62,86 %;

10. по Костанайской области - 67,57 %;

11. по Кызылординской области - 76,15 %;

13. по Павлодарской области - 58,70 %;

14. по Северо-Казахстанской области - 60,15 %;

15. по Туркестанский области - 70,73 %;

16. по области Ұлытау - 63,85 %;

17. по Восточно-Казахстанской области - 68,33 %;

18. по Астане - 46,30 %;

19. по Алматы - 20,57 %;

20. по Шымкенту - 66,48 %.

Вместе с тем сообщаем, что в 16.00 по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве, отметили в ЦИК.

Следующая оперативная информация будет представлена в 18.05.

Ранее сообщалось, что референдум по АЭС признан состоявшимся.
 
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