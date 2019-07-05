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Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане упразднят пять военных судов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает аппарат Высшего судебного совета, 3 июля под руководством председателя Совета Донакова прошло очередное заседание.

По итогам заседания Советом дано согласие на упразднение пяти военных судов гарнизонов (Актауского, Карагандинского, Костанайского, Талдыкорганского, Усть-Каменогорского) и перераспределение штатной численности судей некоторых местных судов", - проинформировали в аппарате.

Также Советом рекомендована кандидатура для назначения на должность председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда.

Кроме того, 34 судьи получили рекомендации об освобождении от занимаемых должностей по различным основаниям. 17 из них остались судьями и будут назначены на другие судейские должности.

По итогам заседания Советом также приняты соответствующие решения и рекомендации, информация о которых будет размещена на сайте Совета.

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