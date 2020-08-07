В Казахстане упрощен прием на госслужбу ряда министерств во время карантина

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Упрощен прием на госслужбу ряда министерств во время карантина, передает Kazakhstan Today.

Государственной комиссией по восстановлению экономического роста при президенте поручено проработать вопрос ускоренного проведения в период пандемии конкурсных процедур и назначения на госдолжности в органах здравоохранения.

При этом с учетом текущих и предстоящих задач, возложенных на социальный блок правительства в период карантина, принято решение о распространении ускоренных конкурсных процедур также и на органы в сфере социальной защиты населения (в связи с задачами по обеспечению социальных мер в текущих условиях) и образования (в связи с задачами по качественной организации бесперебойного образовательного процесса в период пандемии)", - сообщили в Агентстве по делам госслужбы РК.

Сокращение сроков конкурсных процедур позволит оперативно заполнять образованные вакансии в данных органах, что способствует своевременному выполнению задач, возложенных на данные ведомства. Учитывая изложенное, приказом Агентства РК по делам государственной службы от 22 июля текущего года в правила проведения конкурса внесены соответствующие поправки.

Так, согласно внесенным поправкам в период карантина сокращен срок проведения конкурсов на должности министерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования и науки, а также подразделений акиматов в сфере здравоохранения, занятости населения и образования. Таким образом, конкурсные процедуры сокращены с двадцати двух до четырех дней", - уточнили в ведомстве.

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