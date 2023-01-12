В Казахстане усилен закон "О противодействии коррупции"

Вводится ответственность за необоснованное обогащение через контроль за соответствием расходов и доходов госслужащих

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите", - Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите", сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.





Принятые поправки направлены на дальнейшее совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе через введение новых инструментов превенции коррупции, устранение правовых пробелов", - отметили в пресс-службе ведомства.





Подчеркивается, что вводится ответственность за необоснованное обогащение через контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих, а также приравненных к ним лиц.





Кроме того, за несоответствие расходов чиновника его доходам по итогам сопоставления деклараций будут применяться фискальные и карьерные санкции.





В каждом случае госслужащему будет даваться возможность подтвердить законность расходов. Если он не сможет этого сделать, наступит административная ответственность в виде штрафа в размере 90% от суммы расхождения. При значительном расхождении, а именно превышении годового дохода чиновника, помимо штрафа он подлежит увольнению по отрицательным мотивам", - пояснили в агентстве.





Выявление фактов необоснованного обогащения возложено на органы государственных доходов в рамках камерального контроля.





Распространяться нормы будут на госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов. Срок введения новеллы определен на 2027 год с учетом полного охвата населения всеобщим декларированием", - сообщили в пресс-службе.





Отмечается, что введение ответственности за необоснованное обогащение является одним из требований Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Казахстаном в 2008 году.





Также усилены меры защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Поправки направлены на защиту трудовых прав таких лиц.





Данные лица не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены с должности или переведены на другую должность без рекомендаций дисциплинарной комиссии или иного коллегиального органа", - заявили в агентстве.





При этом государственный орган или организация будут обязаны приглашать представителя Антикоррупционной службы для участия в заседании коллегиального органа.





Усилятся меры защиты конфиденциальной информации об этих лицах путем введения уголовной ответственности за разглашение такой информации", - добавили в пресс-службе.



