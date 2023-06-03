В Казахстане усиливают борьбу с торговлей людьми

Вносятся поправки в закон "О Фонде компенсации потерпевшим", а также в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс "О браке и семье"

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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК внесло на рассмотрение мажилиса законопроект "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан".





Как отметил представлявший проект закона вице-министр внутренних дел Ержан Саденов, документом предусматривается определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.





Законопроект содержит новый понятийный аппарат, ранее на законодательном уровне не установленный и впервые включающий такие понятия, как "жертва торговли людьми", "потенциальная жертва торговли людьми", "уязвимое положение" и "субъекты противодействия торговле людьми". Мерами преследования в проекте включена отсылочная норма на уголовное законодательство.





Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории в торговле людьми.





В рамках первого сопутствующего проекта закона вносятся поправки в закон "О Фонде компенсации потерпевшим", а также в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс "О браке и семье".





В рамках второго сопутствующего проекта закона вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на введение ответственности за несообщение об оставлении новорожденного должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.





Отметим, что в кулуарах мажилиса заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми МВД Шынар Кучербаева заявила, что жертва торговли людьми имеет право на реабилитацию, компенсацию и бесплатное жилье. Пострадавший может оставаться в стране, если это иностранный гражданин.





По ее словам, с принятием закона о противодействии торговле людьми впервые на законодательном уровне будет прописано, на что имеет право жертва торговли людьми.





Кучербаева отметила, что фонд финансируется из конфискованного имущества, принудительных судебных взысканий.





Разовая выплата для потерпевших составляет 30 МРП.





По статистике МВД, ежегодно выявляется около 90 пострадавших, из них около 75 - женщины.





Возраст женщин:





от 16 до 40 лет (при сексуальной эксплуатации),

до 50 лет - при трудовом рабстве.





Возраст мужчин, попавших в трудовое рабство, - от 18 до 70 лет.





В 80% случаев жертвами становятся казахстанцы. Также были факты эксплуатации граждан Узбекистана, Кыргызстана и России.





С начала года в Казахстане зарегистрировали 65 преступлений в сфере торговли людьми.





1 факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации;

11 - вовлечения в занятие проституцией;

16 фактов торговли людьми (в том числе 12 дел - несовершеннолетними);

37 фактов содержания притонов.





Также изобличена организованная группа из 6 человек, которая в течение года занималась содержанием притонов.





По информации замминистра внутренних дел Ержана Саденова, в сокрытии и покровительстве трудовому и секс-рабству уличили троих полицейских. Двое участковых привлечены к уголовной ответственности.



