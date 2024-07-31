В Казахстане усилят контроль над автошколами и центрами техосмотра

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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подчеркнул, что снижение требований к автошколам негативно повлияло на качество подготовки и культуру вождения водителей.





Сейчас для открытия учебных центров не требуется получения лицензий и разрешений. Во многих из них отсутствует необходимая материальная база. Сегодня из-за исключения административной ответственности за некачественную подготовку учебный процесс зачастую проводится формально", - озвучил проблему глава правительства.





Он дал поручение МВД совместно с заинтересованными государственными органами взять под учет все автошколы. Также будет проанализирован международный опыт и при необходимости пересмотрены подходы по прохождению подготовки водителей и получения водительских прав.





Он также отметил, что в стране технические осмотры автомашин проводятся некачественно.





Техническое состояние автотранспорта напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Ежегодно наблюдается рост автопарка страны (...) Центры технического обслуживания работают только по принципу коммерческой выгоды" - убежден премьер.





Бектенов подчеркнул, что вопрос безопасности на дорогах и сохранности жизни людей всегда должен быть важнее коммерческого интереса отдельных лиц.





Пора навести порядок в работе центров технического осмотра. Министерству транспорта поручаю выработать механизм эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра транспортных средств", - добавил Олжас Бектенов.



