Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане усилят контроль над прохождением технического осмотра транспортных средств, передает Kazakhstan Today.

Территориальными органами транспортного контроля за период с 2018 года по сегодняшний день проверено 152 оператора технического осмотра, выявлено 724 нарушения правил организации и проведения обязательного техосмотра транспортных средств и прицепов к ним. В отношении операторов технического осмотра составлено 193 административных материала на сумму 3 млн 849 тыс. тенге, исключено из реестра 88 операторов", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

За период с ноября 2018 года по март 2019 года проведено более 150 рейдовых мероприятий по выявлению поддельных диагностических карт. В результате выявлено 84 факта подделки диагностических карт, составлено 26 административных материалов в отношении операторов технического осмотра и возбуждено 2 уголовных дела, направлено 13 поручений для проведения внеплановых проверок в отношении операторов техосмотра.

На сегодняшний день требования к специализированному программному обеспечению, которое, в свою очередь, передает информацию с контрольно-диагностического оборудования в единую информационную систему "Техосмотр", не установлены.

"В целях усиления контроля обязательного технического осмотра, в закон Республики Казахстан "О дорожном движении" внесены изменения и дополнения, где планируется установить требования к специализированному программному обеспечению, осуществляющему информационное взаимодействие с единой информационной системой обязательного технического осмотра транспортных средств. Данная поправка исключит прохождение технического осмотра без предоставление транспортного средства, также улучшит качество обязательного технического осмотра транспортных средств в целом", - проинформировали в ведомстве, отметив, что на сегодняшний день, проект находится на согласовании в государственных органах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства