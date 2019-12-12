В Казахстане усилят контроль за бухгалтерскими организациями, риелторами и реализаторами драгметаллов

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, необходимость разработки законопроекта вызвана подготовкой РК ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах. Документ предполагает внедрение международных стандартов и дальнейшее совершенствование национальной системы в сфере финансового мониторинга.

Предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции. Уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор: независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии, бухгалтерские организации, риелторы и реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий", - отметил Смаилов.

Также, по его информации, регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов.

Кроме того, в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма. Требования будут распространяться на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями.

Учитывая важность вопросов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, предлагается создать Межведомственный совет, на котором будут вырабатываться меры, направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматриваться результаты реализации мер", - отметил Смаилов.

Также он проинформировал, что с целью совершенствования антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, Комитетом национальной безопасности разработан блок поправок. Предусматривается уточнение компетенции правительства и центральных государственных органов в сфере организации защиты объектов уязвимых в террористическом отношении; оптимизация практических мер по их защите, реализуемых собственниками и руководителями; обеспечение прозрачности проверок за состоянием антитеррористической защищенности объектов УТО.

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