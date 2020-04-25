В Казахстане усилят отбор абитуриентов и повысят проходные баллы для поступления в Академию гражданской авиации

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Вчера в режиме видеоконференцсвязи с участием министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова и руководителей Комитета гражданской авиации, АО "Академия гражданской авиации" и "Авиационная администрация Казахстана" проведено рабочее совещание по вопросам качества подготовки специалистов гражданской авиации, передает Kazakhstan Today.

Министром был отмечен недостаточный уровень подготовки кадров в академии. В первую очередь это связано с несоответствием международным стандартам программы обучения лётного состава, а также с низкой востребованностью выпускников отраслевого учебного заведения со стороны отечественных авиакомпаний.

Для решения проблемы глава ведомства поручил усилить отбор абитуриентов и повысить проходные баллы для поступления в академию, а также внедрить программы подготовки персонала для других видов авиации", - сообщили в пресс-службе МИИР.

Ряд серьёзных замечаний высказала и руководитель департамента лётной безопасности "Авиационной администрации Казахстана" Линда Орледи, которая много лет являлась шеф-пилотом корпорации "Боинг". Так, по итогам проведенной инспекторской проверки отмечен ряд несоответствий академии, которые требуют системного изменения подходов в обучении молодых авиаторов с учётом передачи вуза в ведение профильного министерства от Министерства образования и науки РК.

В свою очередь, для успешной реализации поставленных задач и выхода в число передовых мировых вузов Академией гражданской авиации ранее была утверждена программа развития Академии до 2025 года. По итогам обсуждения она будет пересмотрена в ближайшее время с учетом предложений международных экспертов.

По информации МИИР, штатная численность АО "Академия гражданской авиации" составляет 463 единицы. Профессорско-преподовательский состав - 246; число студентов - 3282, из них авиационный колледж - 1148, бакалавриат - 2076, магистратура - 52, докторантура - 6;

Число студентов, принятых в 2019 году, - 797, из них в авиационный колледж - 269, бакалавриат - 492, магистратуру - 35, докторантуру - 1;

Число трудоустроенных студентов с 2014 по 2019 год - 1209 (64%).

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