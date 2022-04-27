В Казахстане усовершенствуют космомониторинг сельхозземель

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цифровизации земельных отношений, в ходе которого были рассмотрены вопросы космического мониторинга использования земель сельхозназначения и их оцифровки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая с докладом, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в настоящее время прорабатывается внедрение усовершенствованного варианта космомониторинга сельхозземель на базе АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары", сообщила пресс-служба премьер-министра

Создан "кабинет земельного инспектора", который позволит обнаруживать признаки нерационального использования земельных участков на основе сопоставительного анализа данных из различных источников и автоматизированно реагировать на такие факты.

Отмечается, что данную платформу планируется запустить летом 2022 года.

Учитывая доработку методов госконтроля, в текущем году планируется в 4 раза увеличить площадь возвращенных государству неиспользуемых сельхозземель по сравнению с прошлым годом: в 2021 году возвращено 1,3 млн га, в 2022 году планируется не менее 5 млн га.

При этом, как отметил министр, эффективность космомониторинга повысится после завершения оцифровки всех сельхозземель. Завершить этот процесс планируется в 2024 году.

Премьер-министр поддержал озвученные подходы и поручил ускорить работу в этом направлении.