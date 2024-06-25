В Казахстане установят пять сейсмостанций

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан в 2024-2025 годах установят пять сейсмических станций, - В Республики Казахстан в 2024-2025 годах установят пять сейсмических станций, сообщает сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





Как проинформировали в Министерстве науки и высшего образования РК в ответ на запрос агентства, "в 2024-2025 годах на территории РК при финансировании Института геофизики Администрации по землетрясениям Китая будет установлено пять сейсмических станций и произведен капитальный ремонт центральной сейсмической обсерватории "Алматы".





Кроме того, по данным ведомства, при организации Агентства по землетрясениям Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики в июле пройдет международное совещание по прогнозированию землетрясений, в котором примут участие ученые отечественного Центра сейсмологических наблюдений.





Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы.





Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.



