В Казахстане утвердили квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год

Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будут оказаны меры господдержки

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2025 год установлена в количестве 9653 человека, что на 170 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.





В 2025 году региональная квота распределена следующим образом:





для кандасов: Павлодарская область - 1056 человек, Акмолинская область - 285 человек, Восточно-Казахстанская область - 269 человек, область Абай - 244 человека, Северо-Казахстанская область - 175 человек, Костанайская область - 150 человек, Атырауская область - 100 человек, Западно-Казахстанская область - 30 человек;





для переселенцев: Павлодарская область - 3050 человек, Северо-Казахстанская область - 2969 человек, Костанайская область - 535 человек, Восточно-Казахстанская область - 372 человека, область Абай - 255 человек, область Улытау - 125 человек, Карагандинская область - 38 человек.





Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде:





- субсидий на переезд - единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (1 МРП = 3 932);





- субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;





- субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП.





- направления на краткосрочное профессиональное обучение;





- содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;





- выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.





Напомним, в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов более 19,7 тыс. этнических казахов. Всего с 1991 года по 1 января 2025 года на историческую родину вернулись 1 млн 148 тыс. этнических казахов.