08.01.2025, 10:31 48356
В Казахстане утвердили квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2025 год установлена в количестве 9653 человека, что на 170 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
В 2025 году региональная квота распределена следующим образом:
для кандасов: Павлодарская область - 1056 человек, Акмолинская область - 285 человек, Восточно-Казахстанская область - 269 человек, область Абай - 244 человека, Северо-Казахстанская область - 175 человек, Костанайская область - 150 человек, Атырауская область - 100 человек, Западно-Казахстанская область - 30 человек;
для переселенцев: Павлодарская область - 3050 человек, Северо-Казахстанская область - 2969 человек, Костанайская область - 535 человек, Восточно-Казахстанская область - 372 человека, область Абай - 255 человек, область Улытау - 125 человек, Карагандинская область - 38 человек.
Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде:
- субсидий на переезд - единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (1 МРП = 3 932);
- субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;
- субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП.
- направления на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;
- выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.
Напомним, в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов более 19,7 тыс. этнических казахов. Всего с 1991 года по 1 января 2025 года на историческую родину вернулись 1 млн 148 тыс. этнических казахов.
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08.01.2025, 19:28 36106
Токаев высказался о перспективах развития атомной энергетики
Фото: Акорда
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Проектного офиса, сообщает пресс-служба Акорды.
Проектный офис, расположенный в кампусе EXPO, призван внести свой вклад в реализацию проводимых в стране реформ и стратегических инициатив. Он будет заниматься разработкой решений для качественного исполнения приоритетных задач, поставленных в посланиях главы государства и Национальном плане развития Казахстана.
Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе реализации таких стратегически важных проектов, как внедрение платформенных решений для повышения фискальной устойчивости, развитие Мангистауской области, формирование и развитие человеческого капитала.
Ознакомившись с презентациями, президент отметил, что членам правительства следует сосредоточиться на решительных действиях в целях достижения существенных результатов в социально-экономическом развитии страны
Основная цель этого центра - повышение эффективности реформ. Эту сферу будет координировать первый заместитель Руководителя Администрации Президента Дархан Сатыбалды. И министры, и акимы должны быть готовы принимать смелые решения. Ранее я ставил перед правительством конкретные задачи. По вопросам социально-экономического развития страны оно должно самостоятельно принимать необходимые решения. Требую конкретных результатов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент призвал министров и руководителей сфокусироваться на крупных инфраструктурных проектах, цифровизации, искусственном интеллекте и ядерной энергетике.
Глава государства отдельно остановился на перспективах развития атомной энергетики.
По строительству атомных станций - надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
08.01.2025, 18:00 39076
Токаев ратифицировал соглашение о функционировании группы французского агентства развития в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Франции о функционировании группы французского агентства развития в стране, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о функционировании группы французского агентства развития в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
Ранее президент подписал поправки по вопросам биржевой торговли.
08.01.2025, 15:27 51561
Более 152 млрд тенге преступных доходов конфисковано в пользу государства - АФМ
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Председатель АФМ доложил главе государства, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%.
В частности, по результатам деятельности агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.
Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 - по транснациональной группе. Ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.
Кроме того, изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы, закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге, пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
Президент также был проинформирован о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных "наркошопа" и задержано 35 наркодилеров. Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Напомним, порядка 2,5 млрд тенге конфисковано при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году в Казахстане.
08.01.2025, 13:30 58116
АЗРК за год завершило 97 антимонопольных расследований
В дальнейшем в Казахстане планируют создать цифровую экосистему АЗРК
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сообщает Акорда.
8 января 2025 года
Глава ведомства рассказал президенту о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации. По его словам, за год агентство завершило 97 антимонопольных расследований.
Также Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год.
Для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство. Планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта", - отметил глава АЗРК.
Также Омаров в качестве президента Казахстанской федерации футбола ознакомил гаву государства с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию конкуренции.
08.01.2025, 12:01 64966
Токаев поставил перед первым замруководителя администрации президента ряд задач
Президент высоко оценил итоги работы Дархана Сатыбалды в Туркестанской области
Фото: Акорда
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с первым заместителем руководителя администрации главы государства Дарханом Сатыбалды поставил перед ним ряд ключевых задач, сообщает Акорда.
Также глава государства отметил, что должность первого заместителя руководителя администрации президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам.
Кроме того, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги работы Дархана Сатыбалды в Туркестанской области.
Напомним, ранее Дархан Сатыбалды был назначен первым заместителем руководителя администрации президента.
08.01.2025, 11:57 65516
Транспорт и логистика: 25 новых профессий появятся в Казахстане
Для представителей рабочих профессий разработают льготные программы ипотечного и арендного жилья
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появятся 25 новых профессий в сфере транспортно-логистического комплекса, сообщил на заседании правительства глава Минтранспорта Марат Карабаев.
В частности, при реализации новых проектов предусмотрено проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог по BIM технологии, предусматривающее использование цифрового аналога проекта и 3D-моделирование. В данном направлении потребуются соответствующие инженеры-проектировщики "умных дорог", прораб с навыком работы BIM, оператор строительных роботов и цифровой проектировщик. Для управления крупными транспортно-логистическими узлами необходимы конструктор и оператор цифровых логистических карт.
В гражданской авиации станет востребован внешний пилот дистанционно пилотируемых авиационных систем. В этой связи совместно с образовательными учреждениями будет проработано открытие данных специальностей", - рассказал министр.
На сегодня среди 9,7 млн занятого населения в транспортном секторе трудятся 772 тыс. человек. В основном, это работники железнодорожного и автомобильного транспорта, логистики и складирования.
Между тем премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать льготные программы ипотечного и арендного жилья для представителей рабочих профессий.
Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы. Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров", - отметил Бектенов на заседании правительства.
Он также поручил обеспечить качественную реализацию отраслевых и региональных планов по проведению объявленного президентом Года рабочих профессий.
Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долгосрочный социально-экономический эффект. Правительство будет держать вопросы проведения Года рабочих профессий на постоянном контроле", - подчеркнул премьер.
Ранее глава Минэнерго сообщил, что отечественные колледжи будут готовить специалистов для АЭС.
08.01.2025, 11:11 67511
Специалистов для АЭС будут готовить отечественные колледжи
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанских колледжах будут готовить специалистов для атомной электростанции, сообщил в своем докладе министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
В поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала для АЭС: дозиметрист, слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций, специалист в области информационных технологий на атомных станциях и т.д", - рассказал министр.
Подготовку специалистов будут вести электротехнические колледжи в сотрудничестве с Национальным ядерным центром и Институтом ядерной физики. Они предоставят базу для производственной практики студентам колледжей по ядерным специальностям.
По словам Саткалиева, к 2030 году по проекту строительства АЭС рабочими местами будут обеспечены около 5 тыс. человек, а в пике строительства в 2032 году около 10 тыс. человек. На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2000 человек.
Всего в текущем году в сфере энергетики будут разработаны 4 профессиональных стандарта по новым профессиям и актуализация 29 профстандартов, в том числе в атомной отрасли, заявил глава ведомства.
Подготовку кадров для энергетики осуществляют 40 высших и 215 колледжей, где обучается порядка 19 тыс. студентов по 7 специальностям в сфере электро-, теплоэнергетики, возобновляемой энергии", - сообщил Саткалиев.
Он добавил, что, с учетом строительства новых объектов электрогенерации, активного роста потребления и развития экономики, до 2030 года потребность востребованных профессий только в энергетике может составить более 20 тысяч. Это инженеры-энергетики, сварщики, слесари, газорезчики, электромонтеры, электрики и электромонтажники, сантехники и трубопроводчики и т.д.
К 2030 году отраслях теплоэнергетики будут реализованы 99 проектов с созданием более 83 тысяч качественных рабочих мест как на этапе строительства (длительностью более 1 года), так и постоянных.
Напомним, в Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.
6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
В первом полугодии 2025 года Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Не исключено что для этого в стране будет создан международный консорциум.
Глава государства не исключает, что в стране будут построены еще 2 АЭС.
08.01.2025, 10:55 67096
Финансирование организаций технического и профессионального образования увеличат в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проведения Года рабочих профессий для организаций технического и профессионального образования с 1 сентября 2025 года увеличится объем подушевого финансирования. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства.
По его словам, согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге.
Новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей. Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов", - пояснил Гани Бейсембаев.
Кроме того, по его словам, в Астане создадут Национальный центр компетенций в 2025 году. Он отметил, что центр будет способствовать развитию и внедрению профессиональных компетенций, новых технологических решений и современных профессиональных навыков. Подобные центры существуют в ведущих промышленных странах мира.
На базе Национального центра компетенций в течение года будут организовываться учебно-тренировочные лагеря по подготовке к международным и республиканским чемпионатам, а также отраслевые курсы для педагогов", - добавил Гани Бейсембаев.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?