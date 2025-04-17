В Казахстане утвердили порядок разрешения споров об общении с ребенком при разводе

Рассказать друзьям

Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц", сообщает пресс-служба Акорды.





В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности.





При этом установлены условия, при соблюдении которых может быть передано осужденное лицо:





наличие добровольного согласия осужденного о передаче;

осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух стран;

деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в соответствии с законодательством стороны исполнения приговора.





Отмечается, что в передаче может быть отказано по следующим причинам:



