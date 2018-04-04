Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК подписал приказ "Об утверждении Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета". Текст документа опубликован сегодня в официальной прессе.

Согласно документу, для регистрации доменного имени регистрант предоставляет регистратору заявку по утвержденной форме с достоверной и полной информацией в электронном или бумажном виде. Регистратор в течение трех рабочих дней с момента получения заявки проводит проверку достоверности, включая информацию о местонахождении серверного оборудования в пространстве казахстанского сегмента Интернета, на котором будет использоваться доменное имя и другие данные.

В случае несоответствия запрашиваемого доменного имени одному или нескольким условиям регистратор возвращает регистранту заявку. В случае соответствия - регистратор заключает с регистрантом соглашение о регистрации доменного имени и вносит информацию о зарегистрированном доменном имени в реестр.

Доменные имена считаются зарегистрированными с момента внесения в реестр информации о них.

Также документ предусматривает, что регистрант информирует регистратора обо всех изменениях сведений о физическом лице или юридическом лице, указанных в соглашении, не позднее 10 рабочих дней с момента таких изменений.

Кроме того, правила предусматривают возможность приостановки пользованием доменным именем в пространстве Казнета при: 1) выявлении недостоверных сведений о регистранте, указанных в заявке; 2) выявлении на интернет-ресурсе вредоносного программного обеспечения, создающего угрозу безопасному использованию Интернета; 3) наличии вступившего в законную силу решения суда о приостановлении использования доменного имени; 4) не устранении регистрантом инцидента информационной безопасности, о котором поступило оповещение от уполномоченного органа, либо от Службы реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы КНБ РК.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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