В Казахстане утверждены требования к оборудованию мест, отведенных для курения

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой подписал приказ "Об утверждении требований к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них", передает Kazakhstan Today.

Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, размещают в отдельных помещениях, оборудованных дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязнения, выделяемого в процессе потребления табачных изделий в смежные помещения", - говорится в документе .

Места, выделенные для курения, допускается размещать в виде кабинок. При этом на видном месте должен размещаться знак или надпись "Место для потребления табачных изделий". В кабинках для курения запрещается употребление еды и напитков.

Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, оборудуются:

1) в закрытом помещении приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, раздельно от общей вытяжной системы вентиляции;

2) пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков и огнетушителями (объемом не менее 5 килограммов). Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек;

3) допускается размещать в помещении средства, позволяющие избавиться от табачного дыма и (или) запаха.

В местах для курения должна ежедневно проводиться влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, изолируются от санитарно-бытовых помещений в целях исключения контакта некурящих с загрязнением, выделяемым в процессе потребления табачных изделий. В местах, выделенных специально для потребления табачных изделий, на видных местах размещается информация о вреде потребления табачных изделий, о запрете потребления напитков, еды, табака для кальяна и кальянной смеси в виде надписей и (или) пиктограмм предоставляется информационный материал о вреде потребления табачных изделий", - отмечено в требованиях.

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