В Казахстане увеличат площадь масличных на 365 тыс. га

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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проведения весенних полевых работ в 2025 году планируется посеять сельхозкультуры на площади 23,8 млн га, что на 518 тыс. га больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.





Также, по его словам, продолжится реализация Дорожной карты по диверсификации посевных площадей. Программа охватит около 1 млн га, с акцентом на высокорентабельные культуры, включая увеличение площади масличных на 365 тыс. га.





Министр отметил, что важным шагом остается снижение зависимости от пшеницы: за два года ее площадь сократилась почти на 730 тыс. га. Акцент на масличные и бобовые культуры, которые пользуются высоким спросом на рынках, с ценами на лен и рапс, достигающими 200 тыс. тенге за тонну.





Это не только повысит рентабельность агробизнеса, но и улучшит структуру посевов, обеспечивая устойчивое развитие сельского хозяйства", - отметил руководитель МСХ.





Как отметил премьер-министр РК Олжас Бектенов, особое внимание должно быть уделено расширению площадей под рентабельные культуры, прежде всего, ориентированных на экспорт и имеющих высокий рыночный спрос.





В текущем году объем финансирования полевых работ увеличен до 700 млрд тенге. Увеличены объемы средств на лизинговые услуги до 200 млрд тенге. Уже выделено свыше 400 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Таким образом, государством приняты все необходимые меры для успешного проведения посевных работ. Важно обеспечить их эффективную и организованную реализацию", - сказал он.





Он поручил Министерству сельского хозяйства направлять льготное кредитование только на поддержку эффективных и добросовестных аграриев.





Также в ходе посевных работ необходимо строгое соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и применение средств защиты растений. Пока план внесения удобрений составляет 59% от научно обоснованной нормы. Как доложил министр: в 2023 году он составил 21%, в прошлом году мы достигли 40%, в этом году доведем до 59%. В ближайшие годы мы должны достичь 100%", - отметил премьер.





Глава правительства поручил Министерству сельского хозяйства совместно с холдингом "Байтерек" в целях эффективной государственной поддержки аграриев принять меры по оптимизации и упрощению процедур кредитования и субсидирования.





Министерству водных ресурсов совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами поручено принять меры по бесперебойному обеспечению фермеров поливной водой, акиматам - провести мероприятия по снегозадержанию и накоплению влаги.