В Казахстане увеличат срок давности для привлечения чиновников к ответственности за незаконное вмешательство в бизнес

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - В ходе пленарного заседания мажилиса депутаты одобрили законопроект, направленный на защиту отечественных предпринимателей от незаконного давления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законопроектом, в частности, предусматривается дополнение в статью 62 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому срок давности для привлечения должностных лиц к административной ответственности за проведение незаконных проверок бизнеса увеличивается с 2 месяцев до 1 года, уточнили в пресс-службе мажилиса.

Как было озвучено в ходе заседания, в настоящее время процесс обжалования результатов проверки госорганов занимает длительное время, вследствие чего истекают сроки давности привлечения к ответственности должностных лиц контрольно-надзорных органов, нарушивших законодательство в части проведения проверок субъектов предпринимательства.

Эта норма обеспечивает выполнение предвыборной программы партии "Nur Otan", где чётко обозначено, что будут приняты законы, направленные на прекращение незаконного вмешательства государственных органов в предпринимательскую деятельность. Кроме того, есть норма, позволяющая органам прокуратуры незамедлительно реагировать на жалобы предпринимателей, не перенаправляя их в другие государственные органы. Мы ещё устанавливаем ответственность и за неисполнение постановлений прокурора. Таким образом, всё это усиливает защиту бизнеса от незаконного давления", - отметил спикер палаты Нурлан Нигматулин.





Напомним, мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством , защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц.

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