В Казахстане будут наказывать за незаконное вмешательство госорганов в бизнес

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил депутат мажилиса Дмитрий Колода, поправками в Уголовный кодекс устанавливается уголовная ответственность за рейдерство, связанное с применением так называемых силовых методов, то есть с использованием контролирующих, правоохранительных и других органов. К уголовной ответственности будут привлекаться организаторы рейдерского захвата и те, кто им помогает из числа чиновников.

В статье 365 Уголовного кодекса детализируются способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, усиливаются санкции, данное преступление переходит в категорию тяжких", - цитирует депутата издание Kazpravda .

Для переориентирования прокурорского надзора на решение проблем граждан и бизнеса в закон "О прокуратуре" вносятся изменения, предусматривающие право прокурора на проведение проверок по жалобам бизнеса на чиновников, а также право на отмену запретительных либо ограничительных мер, наложенных государственными органами.

Кроме того, в ряд статей Уголовно-процессуального кодекса вносятся поправки, направленные на сокращение сроков рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на незаконные осмотры, обыски, выемки.





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