В Казахстане ужесточат наказание для нарушителей карантина

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последнее время растет число зараженных и контактных, то есть лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места. При этом как только программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга. Видимо, подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, ибо их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений", - высказался глава государства.

Он также отметил, что включение в списки объектов предпринимательства, использующих Ashyq, - достаточно долгий бюрократический процесс.

Необходимо пересмотреть требования по включению в списки объектов в сторону их упрощения. Прошу правительство решить данный вопрос", - сказал президент.

Он подчеркнул, что государство должно поддержать бизнес, использующий Ashyq и иные цифровые инструменты. С другой стороны, по его словам, "следует жестко наказывать предпринимателей, игнорирующих подобные меры мониторинга. Этот вопрос должен быть на особом контроле акимов".

В своем выступлении президент также сообщил о неудовлетворительных результатах проверки объектов здравоохранения в регионах.

По его словам, только вновь построенные модульные инфекционные центры соответствуют стандартам.

Нередки случаи, когда скорая помощь приезжает без необходимого оборудования. В результате теряется драгоценное время на спасение пациента. Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны акиматов и правительства либо о желании приукрасить ситуацию. Такая ситуация недопустима", - заявил Токаев.

Он поручил в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи в соответствии с протоколами, вплоть до всех расходных материалов. При этом он отметил, что персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов.

Я не зря неустанно говорю о снижении доступности медицинской помощи. Это отражается на росте материнской смертности, смертности от болезней системы кровообращения и других болезней. С учетом перепрофилирования коек в ковидные упускается драгоценное время для проведения плановых операций. В результате растет число пациентов с запущенной патологией, увеличивается летальность. Важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии по всем направлениям медицинской помощи. Особенно важна своевременная вакцинация в рамках Национального календаря прививок", - резюмировал глава государства.

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