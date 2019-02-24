В Казахстане ужесточат наказание за браконьерство

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства РК предлагает ужесточить уголовное наказание за браконьерство, а также увеличить зарплату и материальную базу охотинспекторам. Об этом после заседания коллегии сообщил вице-министр Ерлан Нысанбаев, передает Kazakhstan Today.

"После трагического случая, связанного с гибелью нашего инспектора, пересматриваем многие вопросы, особенно то, что касается ужесточения уголовной ответственности за браконьерство и за рецидив нарушения охранного законодательства. В этой части мы на прошлой неделе провели совещание с участием Генеральной прокуратуры, МВД, КНБ, Минфина, потому что таможня подчиняется им, обсудили все имеющиеся проблемы в части пресечения браконьерства. Мы пришли к единому мнению, что нужно ужесточать законы", - сказал Нысанбаев.

Как пишет Kazpravda.kz , в ведомстве предложили внести пункт в Уголовный кодекс, который исключит меру наказания, такую как условное лишение свободы за браконьерство.

"Обязательно человек должен получить определенный срок. Но на сегодня закон настолько лоялен, что многие повторно совершают те же правонарушения. Получая условный срок, они на следующий же день едут снова в степь и занимаются браконьерством. Кроме того, мы предложили увеличить размер штрафа. Нашими коллегами данный подход поддержан. В ближайшее время зайдем с изменениями", - сказал вице-министр.

Кроме того, он затронул и социальный вопрос, а именно зарплату инспекторов.

"Зарплата небольшая - около 80-90 тыс. тенге. Сегодня мы ставим задачу увеличения заработной платы в перспективе всем инспекторам, плюс предлагаем в виде поощрения 30% всех штрафов, которые сегодня выплачиваются браконьерами, а это немалые суммы, отдавать на доплату к зарплате", - отметил Нысанбаев.

Также спикер добавил, что было предложение по созданию базы браконьеров и рецидивистов.

"Иметь базу в МВД. Также сформировать базу данных по оборудованным машинам. Сегодня все эти предложения сформированы, находятся на согласовании в государственных органах. Мы в ближайшее время в этом году планируем внести их в парламент. До конца года внесем", - отметил спикер.

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