21.04.2025, 10:46 75561
В Казахстане ужесточат требования к проведению марафонов после трагедии в Алматы
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ужесточат требования к проведению марафонов после трагедии в Алматы. Об этом в соцсетях сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
Гибель двух участников во время полумарафона в Алматы - трагическое событие, требующее особого внимания. В настоящее время по данному инциденту проводится всесторонняя проверка. Анализируются состояние здоровья участников, организация соревнований, уровень медицинского обеспечения и соблюдение регламента безопасности. Будут ужесточены требования к проведению подобных мероприятий, реализуемых местными исполнительными органами. Массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации", - отметил глава ведомства.
Он сообщил, что Министерство туризма и спорта разработает конкретные предложения по данному вопросу и направит их в соответствующие структуры.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Мырзабосынов.
Как сообщалось ранее, двое участников алматинского полумарафона скончались во время забега. Одному из них было 84 года, второму - 21.
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22.04.2025, 08:23 3206
Тело сотрудника КНБ обнаружили во дворе жилого комплекса в Астане
Проводится расследование
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Тело сотрудника КНБ обнаружили во дворе жилого комплекса в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.
21 апреля текущего года во дворе жилого комплекса Астаны обнаружено тело сотрудника Комитета национальной безопасности. Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего", - проинформировали в пресс-службе КНБ.
21.04.2025, 20:49 38491
Назначен заместитель акима Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель акима столицы. Им стал 38-летний Ильяс Багдаулетов, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Ильяс Багдаулетов трудовую деятельность начал в 2010 году, в период с 2010 по август 2020 года занимал разные должности в госструктурах.
С июня 2020 года по январь 2022 года работал советником акима Астаны. В последние годы занимал разные должности в государственных структурах.
21.04.2025, 17:40 46886
В Абайской области только 10 из 62 объектов переданы в ведение райбольниц
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Семей. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области только 10 из 62 объектов переданы в ведение районных больниц, сообщает пресс-служба акимата региона.
Глава региона Берик Уали входе расширенного аппаратного совещания раскритиковал работу ответственного за отрасль заместителя и управления строительства за несвоевременный ввод в эксплуатацию медицинских объектов, которых население региона с нетерпением ждет на протяжении многих лет.
Считаю, что сложившаяся ситуация является результатом халатности вышеназванных лиц. На прошлой неделе, при моем посещении Аягозского района, жители нескольких сел высказали свои жалобы на качество строительства медицинских объектов. Почему здания, принятые в конце прошлого года, до сих пор не сданы в эксплуатацию? Чем занималось ответственное за строительство управление? Эти объекты обслуживают население. Акимы районов, сел должны были взять их на контроль при приемке, так как здания находятся на вашей территории. Вы тоже несете ответственность за это", - заявил Берик Уали.
Подчеркивается, что в целях устранения имеющихся пробелов аким области поручил закрепить специалистом управления строительства ответственность за каждый объект, на котором ведется строительство, и осуществлять ежедневный контроль. Также управлению государственного архитектурно-строительного контроля он поручил посетить все объекты строительства, провести комплексный надзор их качества и доложить о результатах. Управлениям строительства и цифровизации необходимо установить камеры видеонаблюдения на каждом строительном объекте.
Возобновить несостоявшиеся наружные и внутренние работы медицинских объектов. Заместитель акима области, ответственный за отрасль, должен каждые две недели проводить специальное совещание по ходу строительства и постоянно быть в курсе дела. Этот вопрос будет под моим личным контролем", - добавил аким.
Напомним, в прошлом году премьер-министр заявил о провале программы по строительству больниц в селах.
21.04.2025, 13:59 60101
Шесть новых водохранилищ построят в области Абай
Также до 2028 года в области полностью восстановят ирригационные системы
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Семей. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство 6 новых водохранилищ в области Абай до 2028 года предусмотрено в комплексном плане развития водной отрасли, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК,
Проекты позволят увеличить площадь поливаемых земель области до 100 тыс га, развить сельское хозяйство и обеспечить местных жителей работой. В частности, водохранилища "Караколь" и "Каргыба" будут построены за счет министерства. В случае разработки проектно-сметной документации по остальным четырем водохранилищам есть возможность финансирования их строительства через Исламский банк развития", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Кроме того, до 2028 года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует полностью восстановить в регионе ирригационные системы. В ближайшие три года будут отремонтированы 32 магистральных канала.
В Минводы напомнили, что в этом году в области Абай открылся филиал предприятия "Казводхоз".
21.04.2025, 12:08 67091
"Цифровой судебный исполнитель" будет взыскивать долги до 40 МРП
Фото: pexels.com
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На правительственном часе в мажилисе министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев сообщил, что применение "цифрового судебного исполнителя" планируется расширить до 40 МРП, передает корреспондент агентства.
Для решения проблемных вопросов планируется расширить применение "цифрового судебного исполнителя" по суммам взыскания до 40 МРП (дополнительная условная экономия для граждан составит в среднем 150 миллионов тенге в год)", - сказал министр.
Он отметил, что ведется работа по автоматизации процедуры трудоустройства должника путем интеграции автоматизированных системы исполнительного производства с информационной системой Министерства труда для получения необходимых сведений о должниках, их социальному статусу. Также будут выявлены скрытые доходы должника, работающего через сайты-агрегаторы (Яндекс, InDrive и другие).
Одновременно проводится анализ возможности установления иных источников доходов и их использования для взыскания задолженностей (полученные от электронных кошельков, букмекерских компаний, биржевой торговли ценными бумагами, операций с криптовалютой, дропшиппинга, сетевого маркетинга, услуг такси и других)", - доложил Ерлан Сарсембаев.
21.04.2025, 11:45 70426
В Казахстане каждый второй брак распадается - Минюст
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На правительственном часе в мажилисе министр юстиции Республики Казахстан Ерлан Сарсембаев заявил, что половина браков в стране заканчивается разводом, передает корреспондент агентства.
На начало года на принудительном исполнении находилось 283 тысячи документов (о взыскании алиментов. - Прим. ред.), из них 12 тысяч, или 4%, являются проблемными. По ним принимаются меры по обеспечению исполнения", - сообщил министр.
Он отметил, что основными проблемами при исполнении документов о взыскании алиментов остаются отсутствие постоянного дохода, имущества, а в отдельных случаях, умышленное сокрытие доходов. Крайней мерой в отношении должников является привлечение их к административной и уголовной ответственности.
Полагаем, что принятие этих мер полностью не разрешает проблему неоплаты алиментов. Нежелание содержать своих детей, уклонение от оплаты алиментов являются следствиями кризиса семейно-брачных отношений. Об этом также свидетельствует негативная статистика по количеству разводов, где за прошлый год зарегистрировано 61 080 разводов, что в сравнении с количеством заключенных браков (124 774) составило почти половину", - сказал Ерлан Сарсембаев.
Также министр доложил, что планируется усовершенствовать законодательство об исчислении и взыскании алиментов с лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Разработаны поправки в Кодекс "О браке (супружестве) и семье", согласно которым размер алиментов должникам - индивидуальным предпринимателям, будет определяться судом в твердой денежной форме", - сообщил глава Минюста.
Законодательные поправки находятся на рассмотрении в парламенте.
21.04.2025, 11:18 72046
Заместителей акимов будут наказывать за срыв отопительного сезона
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комплексные изменения произошли в системе государственного регулирования и контроля сферы теплоснабжения, сообщает Высшая аудиторская палата РК.
При разработке новых мер в правительстве учли рекомендации Высшей аудиторской палаты.
Изменения направлены на устранение застарелых проблем, которые повышали риски аварийных ситуаций и сдерживали развитие теплоэнергетического комплекса", - подчеркнули в палате.
В частности, контролировать теплосети и централизованное теплоснабжение теперь будут не местные исполнительные органы, а Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.
Также ужесточена административная ответственность:
- за срыв ремонтных работ - 50 МРП (196 600 тенге);
- несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период - 1000 МРП (3 млн 932 тыс. тенге);
- несвоевременное получение паспорта готовности - увеличение с 300 МРП до 1500 МРП (5 млн 898 тыс. тенге).
Персональная ответственность за стабильное прохождение отопительного периода возложена на заместителей акимов регионов и городов республиканского значения", - заявили в ВАП.
Кроме того введены новые инструменты мониторинга и контроля участников отрасли. В том числе в части эксплуатации и технического состояния ключевых объектов теплоэнергетики.
Принятые меры призваны повысить надежность теплоэнергетического комплекса, снизить вероятность аварийных ситуаций, улучшить качество услуг для граждан и бизнеса, а также повысить прозрачность отрасли", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, 14 апреля в правительстве подвели итоги отопительного сезона 2024-2025 годов. Увеличение тарифов позволило увеличить финансирование ремонтных работ на 44% по сравнению с уровнем прошлого года, до 327 млрд тенге. Принятые меры позволили снизить количество технологических нарушений на электростанциях на 27%.
21.04.2025, 11:15 73101
За три дня во всех регионах Казахстана высажено почти 4,5 миллиона сеянцев Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проведения акции "Всеказахстанский день посадки леса" за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили лесной фонд Казахстана, сообщает Акорда.
Также в рамках участия в экофестивале "Таза Қазақстан" президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар".
Дополнено 21.04.2025, 12.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку, посвященную экологическому фестивалю "Таза Қазақстан", сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена тематическая выставочная экспозиция, включающая секции по управлению отходами, проекты промышленных предприятий, стартапы в сфере экологии, школьные экологические инициативы, а также детские художественные работы на экологическую тематику", - проинформировали в пресс-службе.
Дополнено 21.04.2025, 12.09
Школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву детские рисунки, посвященные теме экономии воды, сообщает пресс-служба главы государства.
В творческом конкурсе, организованном по инициативе "Таза Қазақстан", приняли участие более тысячи учащихся по всей стране. Главе государства рассказали об идеях детских рисунков и вручили памятные подарки в виде футболки и шопера, на которых изображена работа победительницы. Касым-Жомарт Токаев похвалил детей за активное участие", - отметили в пресс-службе.
Ранее Токаев дал поручения по благоустройству столицы.
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21.04.2025, 10:46В Казахстане ужесточат требования к проведению марафонов после трагедии в Алматы 21.04.2025, 11:1571716За три дня во всех регионах Казахстана высажено почти 4,5 миллиона сеянцев 21.04.2025, 11:1870661Заместителей акимов будут наказывать за срыв отопительного сезона 21.04.2025, 11:4569041В Казахстане каждый второй брак распадается - Минюст 21.04.2025, 12:0865706"Цифровой судебный исполнитель" будет взыскивать долги до 40 МРП 16.04.2025, 18:44197681В Алматы по решению суда сносят двухэтажное здание 17.04.2025, 17:10194421Озвучена стоимость проезда на LRT в Астане 16.04.2025, 17:40183846В Алматы выявили свыше 800 административных правонарушений среди несовершеннолетних 17.04.2025, 12:04182051Казахстанцы стали меньше ходить в библиотеки и тратить деньги на книги 18.04.2025, 16:35Каждый ребенок имеет право на уважение - в Минпросвещения отреагировали на скандал вокруг видео с участием мальчика160946Каждый ребенок имеет право на уважение - в Минпросвещения отреагировали на скандал вокруг видео с участием мальчика 26.03.2025, 19:19251051В Алматы автодилер заплатил штраф в 88 млн тенге за навязывание допуслуг 26.03.2025, 19:42249856В СКО жителей поселка переселят из-за угрозы затопления 26.03.2025, 18:25Мальчику изрезали лицо в Астане: в Казахстане намерены усилить ответственность опекунов за отказ от лечения243326Мальчику изрезали лицо в Астане: в Казахстане намерены усилить ответственность опекунов за отказ от лечения 27.03.2025, 19:46237256Регистрация смартфонов в Казахстане: Минцифры сделало заявление 27.03.2025, 11:38229056Предприниматели устроили незаконную торговлю на территории музея-заповедника в Жамбылской области
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