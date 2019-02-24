Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточили ответственность за рецидив кражи, передает Kazakhstan Today.

Поправки в законодательство по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства вступят в силу 2 февраля этого года. Документом внесены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие усиления ответственности за рецидив кражи, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

Неоднократное совершение кражи от категории "средней тяжести" переносится в категорию "тяжкого преступления". Это исключает возможность освобождения обвиняемого от уголовной ответственности в связи с примирением сторон", - уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы, ранее за кражу, совершенную неоднократно, предусматривалась ответственность в виде штрафа либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Теперь за кражу, совершенную неоднократно, предусматривается ответственность в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Таким образом, санкция в виде штрафа исключена.

Данная поправка направлена на сокращение краж, совершаемых одними и теми же лицами", - заключили в пресс-службе.

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