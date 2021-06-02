В Казахстане в 2022 году введут индекс благополучия детей

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ – В Казахстане в следующем году внедрят индекс благополучия детей, который охватит безопасность, здоровье, образование, материальное благополучие и социализацию каждого ребёнка, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Меры по защите прав и обеспечению безопасности детей были рассмотрены на сегодняшнем заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, на заседании Аскар Мамин подчеркнул важность обеспечения безопасности детей на улице, в организациях образования, во время отдыха. В частности, премьер-министр поручил в течение двух недель подготовить Дорожную карту, которая обеспечит объекты образовательной и досуговой сферы соответствующей инфраструктурой безопасности.

Особое внимание необходимо уделить системам видеонаблюдения и их интеграции с Центрами оперативного управления полиции, наличию "тревожных кнопок" и оперативному реагированию. Всю эту работу следует завершить до начала учебного года", - сказал Мамин.

Министерству здравоохранения, акиматам поручено принять меры по профилактике и ранней диагностике заболеваний, реабилитации, интегрированном ведении болезней с детского возраста, развивать школьную медицину, материально-техническую базу кабинетов раннего развития и скрининга, домов ребенка, детских стационаров и поликлиник.

Глава правительства также поручил акиматам создать условия, чтобы как можно больше детей занимались спортом.

Напомним, в минувшем году в Казахстане в сфере охраны прав детей разработаны и приняты 22 нормативных правовых акта. Утверждена Дорожная карта по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020-2023 годы. Приняты Правила и сроки социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности.

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