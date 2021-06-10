В Казахстане в текущем году система взимания платы будет введена на 5 участках автодорог І категории

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В текущем году система взимания платы будет введена на 5 участках автодорог І категории, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это участки: Западная Европа - Западный Китай (Кайнар - Тараз, Тараз - Шымкент, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент), Щучинск - Кокшетау, Капшагай - Талдыкорган (с обходом города Талдыкоргана), Нур-Султан - Павлодар, Актау - Жетыбай - Жанаозен, обходы городов Нур-Султан, Караганда, Павлодар", - проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".

На данный момент рабочая группа осуществляет комиссионные выезды на каждый вышеуказанный участок. Плата за проезд будет взиматься только после полного соответствия параметров дороги заявленным техническим категориям.

Стоит отметить, что ставки платы на новых участках рассчитываются по аналогии с существующими платными дорогами (Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Темиртау, Алматы - Капшагай, Алматы - Хоргос), которые не потерпели изменения с 2013 года. Увеличение стоимости за проезд не рассматривается:

для легковых автомобилей 1 тенге за 1 километр. При этом для местного легкового транспорта предусмотрен годовой льготный абонемент по цене 1000 тенге;

для автобусов в зависимости от количества посадочных мест от 5 до 15 тенге за километр. При этом междугородние и местные рейсовые автобусы освобождены от оплаты.

для грузовых автомобилей в зависимости от грузоподъемности от 5 до 25 тенге за километр.

Строительство платных дорог обязательно включает в себя и развитие придорожной инфраструктуры. Это места для отдыха и парковки, отели, супермаркеты, туалеты, аптеки и т.п. На сегодняшний день подписаны соглашения с крупными сетевыми автозаправочными станциями "GasEnergy", "КазТрансГаз", "Compass", "Sinooil", "PetroRetail" и "М-36" по строительству 134 современных придорожных комплексов до конца 2024 года на всех республиканских автодорогах, в том числе, на платных участках", - сообщили в компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства