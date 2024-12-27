В Казахстане в три раза увеличили штрафы за незаконный сбор персональных данных
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента депутат палаты Ляззат Рысбекова сообщила об увеличении штрафов за незаконный сбор и обработку персональных данных граждан Казахстана с 10 до 30 МРП, передает корреспондент агентства.
За незаконный сбор и (или) обработку персональных данных увеличен штраф для физлиц с 10 до 30 МРП, для субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, нотариусов, частных судебных исполнителей и должностных лиц - с 20 до 60 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - с 30 до 100 МРП и для субъектов крупного предпринимательства - с 70 до 200 МРП", - сказала сенатор.
Ляззат Рысбекова задала вопрос уполномоченным органам о том, какие проводятся работы по усилению защиты персональных данных, особенно в государственных органах, банках и центрах обслуживания населения, где чаще всего и происходят утечки персональных данных казахстанцев.
За последние годы наблюдался стабильный рост правонарушений в этой сфере. Это говорит о том, что действующие штрафные санкции недостаточно эффективны, они не выполняют свою превентивную функцию. Соответственно, учитывая, что все-таки утечки персональных данных напрямую связаны с защитой прав граждан, более того, они влияют на национальную безопасность, мы полагаем, что все-таки увеличение штрафных санкций является одной из мер обеспечения защиты персональных данных", - ответила вице-министр юстиции РК Лаура Мерсалимова.
По словам вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Ростислава Коняшкина, происходят случаи, когда граждане в зонах самообслуживания, получая те или иные государственные услуги, забывают или оставляют электронные цифровые подписи. Потом злоумышленники пытаются воспользоваться ими.
Мы постепенно планируем закрыть получение электронных цифровых подписей в офлайне в центрах обслуживания населения и оставить только в онлайн-формате посредством биометрической идентификации гражданина. Касательно предоставления услуг в центрах обслуживания населения. Мы подключаем все государственные услуги к сервису контроля доступа персональных данных, то есть гражданину, помимо его физического присутствия в центрах обслуживания населения, будет необходимо дополнительно подтвердить либо посредством смс-сообщения по номеру, который зарегистрирован в eGov, либо посредством биометрической идентификации то, что он действительно находился в центре обслуживания населения. Таким образом мы надеемся снизить потенциальные мошеннические действия и риски", - объяснил вице-министр.
Он отметил, что существует международный опыт, когда штрафы привязываются к выручке или проценту от прибыли юридического лица, которое допустило утечку данных.
Мы будем работать в этом направлении. В том числе в государственных органах закреплена персональная ответственность первых руководителей за обеспечение информационной безопасности. Мы смотрим за тем, чтобы госорганы подключались к оперативным центрам информационной безопасности, которые в свою очередь работают с государственной технической службой КНБ", - дополнил Ростислав Коняшкин.
Ранее глава Минпросвещения прокомментировал сбор биометрических данных детей в школах.