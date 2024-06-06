В пользу государства вернули активы на сумму свыше 325 млрд тенге - Генпрокуратура РК

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пользу государства обращены активы на сумму свыше 325 млрд тенге, - В пользу государства обращены активы на сумму свыше 325 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.





На сегодняшний день Генеральной прокуратурой анализируются сведения о более чем 1 тыс. объектов имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за рубежом. Анализом также охвачены ценные бумаги на 600 млрд тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 - за рубежом. Проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 трлн тенге. По результатам этой работы комиссией под руководством премьер-министра уже одобрены соглашения и иски о возврате государству активов на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства в размере 272 млрд тенге. Они будут направлены на реализацию значимых социальных и экономических проектов", - отметили в ведомстве.





Также государству переданы активы в стране и за рубежом на сумму свыше 50 млрд тенге. В их числе ряд стратегических месторождений, компаний-монополистов, десятки тысяч гектаров земель, а также производственные объекты, отели, бизнес-центры, виллы, апартаменты, люксовые автомобили, ювелирные изделия и многое другое.





Кроме того, сообщается, что некоторые субъекты реестра добровольно приняли на себя обязательства по реализации высокотехнологичных инвестпроектов общей стоимостью 30 млрд тенге. В их числе производственные объекты по выпуску химической и пищевой продукции, труб, упаковок и т.д. Тем самым планируется создать не менее 300 новых рабочих мест, ежегодные налоговые отчисления должны составить свыше 1 млрд тенге.





Лица из реестра добровольно обязались построить современный культурно-образовательный центр стоимостью более 5 млрд тенге, услугами которого смогут безвозмездно пользоваться люди с особыми потребностями и представители других социально уязвимых групп", - добавили в Генпрокуратуре.





Также, по данным пресс-службы, в рамках реализации принудительных механизмов комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры поданы многочисленные иски, в т.ч. в отношении активов необъяснимого происхождения.





По одному из них уже вынесено и вступило в силу судебное решение о принудительном возврате более 11 млн долларов США, а также ювелирных изделий и культурных ценностей на сумму 400 млн тенге.





Всего с 2022 года с учетом мер по демонополизации экономики государству возвращены активы на общую сумму порядка 1,7 трлн тенге, в том числе из-за рубежа - свыше 750 млн долларов США. Работа в данном направлении продолжается", - заключили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.